स्वस्थ रहने के लिए कितना भोजन करना चाहिए? प्रेमानंद महाराज ने बताया, सिर्फ 1% लोगों को है पता

Roj Kitna Khana Chahiye: स्वस्थ रहने के लिए भोजन की मात्रा पर कंट्रोल सबसे जरूरी है. तो क्या आप जानते हैं कि आपको कितना खाना चाहिए? प्रेमानंद महाराज ने बताई सही मात्रा.

स्वस्थ रहने के लिए कितना भोजन करना चाहिए? प्रेमानंद महाराज ने बताया, सिर्फ 1% लोगों को है पता
How Much food Should i Eat in a Day: बीमारियों से दूर रहने के लिए कितना भोजन करना चाहिए?

Roj Kitna Khana Chahiye: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर की जरूरत के अनुसार होना चाहिए. ज्याद खाने से मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी, एसिडिटी, कब्ज और कई अन्य बीमारियां जन्म लेती हैं. वहीं कम खाने से शरीर में कमजोरी, थकान और पोषण की कमी हो सकती है. प्रेमानंद महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि हेल्दी शरीर के लिए संयमित भोजन सबसे जरूरी है. उन्होंने कहा कि हम जितना ज्यादा खाते हैं, उतना ही शरीर को उसे पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे शरीर की ऊर्जा बर्बाद होती है और बीमारियां बढ़ती हैं.

कितना भोजन करना चाहिए?

प्रेमानंद महाराज के अनुसार हेल्दी रहने के लिए रोजाना केवल उतना ही भोजन करना चाहिए जितना शरीर को जरूरत हो, ना ज्यादा, ना कम. उन्होंने बताया कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए लगभग 390 ग्राम भोजन पर्याप्त होता है, लेकिन 99% लोग इससे कहीं ज्यादा खा लेते हैं और फिर बीमारियों को न्योता देते हैं. इसमें अनाज, सब्जियां, दाल और फल शामिल हो सकते हैं. यह मात्रा शरीर की बेसिक एनर्जी जरूरतों को पूरा करती है. अगर आप शारीरिक श्रम करते हैं, तो मात्रा थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन संयम फिर भी जरूरी है.

क्यों जरूरी है भोजन की मात्रा पर कंट्रोल? (Why Is it Important to Control Food Intake?)

1. पाचन तंत्र को आराम मिलता है

ज्यादा खाने से पेट भारी रहता है और गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं होती हैं. कम और संतुलित भोजन से पाचन शक्ति बेहतर होती है.

2. एनर्जी का सही उपयोग होता है

शरीर भोजन को पचाने में कम एनर्जी खर्च करता है और बाकी एनर्जी काम, सोच और व्यायाम में लगती है. इसलिए सही मात्रा में ही खाना चाहिए.

3. बीमारियों से बचाव होता है

मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां ओवरईटिंग से जुड़ी हैं. संयमित भोजन से इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है और आप बीमारियों से बचे रहते हैं.

4. मानसिक शांति मिलती है

हल्का पेट होने से मन शांत रहता है और ध्यान में भी आसानी होती है. इसलिए प्रेमानंद महाराज जी हमेशा सीमित मात्रा में ही खाने की सिफारिश करती हैं.

भोजन का सही समय और तरीका (Right Time and Method of Eating)

सुबह का नाश्ता: हल्का और पोषण से भरपूर होना चाहिए.
दोपहर का भोजन: दिन का मुख्य भोजन, लेकिन मात्रा सीमित रखें.
रात का खाना: सबसे हल्का और जल्दी खा लेना चाहिए (सोने से 2 घंटे पहले).
खाने का तरीका: धीरे-धीरे चबाकर खाएं, टीवी या मोबाइल देखते हुए न खाएं.

क्या खाना चाहिए? (What To Eat)

  • साबुत अनाज: जैसे रोटी, दलिया, ब्राउन राइस
  • सब्जियां: मौसमी और रंग-बिरंगी सब्जियां
  • दालें: प्रोटीन का अच्छा स्रोत
  • फल: फाइबर और विटामिन्स से भरपूर
  • नट्स और बीज: सीमित मात्रा में

क्या नहीं खाना चाहिए? (What Should Not be Eaten?)

  • तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड
  • बहुत मीठा या बहुत नमकीन खाना
  • भोजन के तुरंत बाद पानी
  • भोजन के साथ टीवी या फोन का इस्तेमाल

99% लोग क्यों करते हैं ये गलती?

  • भूख और लालच में फर्क नहीं समझते.
  • स्वाद के पीछे भागते हैं, जरूरत भूल जाते हैं.
  • खाने को टाइमपास या स्ट्रेस रिलीफ मानते हैं.
  • फिटनेस की बजाय तृप्ति को प्राथमिकता देते हैं.

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भोजन शरीर के लिए है, मन के लिए नहीं. जब तक हम मन की इच्छाओं से खाना खाएंगे, तब तक शरीर बीमार रहेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

