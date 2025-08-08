विज्ञापन
पीएम मोदी ने की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात, ब्राजील के राष्ट्रपति ने की थी कल बात, चल क्या रहा?

पीएम मोदी ने अभी कुछ देर पहले इस बातचीत के बारे में एक्स पर पोस्ट कर लिखा है. दोनों देश आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर राजी हुए हैं.

  • दोनों नेताओं ने भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई.
  • पीएम मोदी ने पुतिन को इस वर्ष के अंत में भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया.
  • भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है, और आगामी महीनों में वैश्विक कूटनीति महत्वपूर्ण साबित होगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है. इस फोन कॉल के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से संबंधित हाल के घटनाक्रमों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया. प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को दोहराया.

दोनों नेताओं ने भारत-रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को इस वर्ष के अंत में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया.

पीएम मोदी ने अभी कुछ देर पहले इस बातचीत के बारे में एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई. मैंने यूक्रेन पर नवीनतम घटनाक्रम साझा करने के लिए उनका धन्यवाद किया. हमने अपने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की और भारत-रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. मैं इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत में मेजबानी के लिए उत्सुक हूं."

आपको बता दें कि कल ही ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी को फोन किया था. इसकी जानकारी भी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी थी. पूरी खबर यहां पढ़ें.

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्पति के टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है. सबसे ज्यादा टैरिफ और प्रतिबंध रूस पर लगे हैं. मगर, अब ट्रंप ने आयात-निर्यात में डिस्बैलेंस की बात करते-करते रूस से तेल खरीद को लेकर भी देशों को धमकाना शुरू कर दिया है. भारत और ब्राजील पर 50-50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है. चीन पर 30 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की है. ऐसे में ब्रिक्स देश एक-दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं. पीएम मोदी के एससीओ समिट में चीन जाने की भी बात कही जा रही है. पुतिन भी भारत आने वाले हैं. टैरिफ के दौर में ब्रिक्स देश एक-दूसरे के साथ खड़े होकर दुनिया को संदेश दे रहे हैं. हालांकि अभी भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है. ऐसे में आने वाले कुछ महीने दुनिया की कुटनीति के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं.

