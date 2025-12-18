भारत विविधता का सम्मान करता है... PM मोदी ने ओमान से दुनिया को दिया बड़ा मैसेज

दो दिनों की यात्रा पर ओमान पहुंचे पीएम मोदी ने यहां की राजधानी मस्कट में भारतीय समुदाय के लोगों और छात्रों से बात की. पीएम मोदी ने गुरुवार, 18 दिसंबर को यहां कहा कि हम भारतीय जहां भी जाते हैं, विविधता का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा, भारत की विविधता हमारी संस्कृति की मजबूत नींव है. भारत ने पिछले 11 वर्ष में, न केवल अपनी नीतियों में बदलाव किया है बल्कि देश ने अपना आर्थिक स्वरूप भी बदला है." पीएम मोदी ने भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को अहम बताते हुए कहा कि यह 21वीं सदी में दोनों देश की साझेदारी को नया विश्वास एवं ऊर्जा देगा.

भारतीय समुदाय के साथ पीएम मोदी के इस कार्यक्रम का नाम 'मैत्री पर्व' रखा गया था. इसके जरिए ओमान में भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली के 50 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मनाया जा रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि सदियों से भारत और ओमान के बीच घनिष्ठ और जीवंत संबंध रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने यहां दीपावली को मिले यूनेस्को ‘टैग' का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि हमारा ‘दीया' अब न केवल हमारे घरों को, बल्कि पूरी दुनिया को रोशन करेगा.

पीएम मोदी का ओमान में कार्यक्रम

पीएम मोदी आज ही यानी 18 दिसंबर को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. इस दौरान दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे. इस समझौते को दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है.

भारत और ओमान के बीच इस समझौते पर बातचीत नवंबर 2023 में शुरू हुई थी, तब ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत आए थे. अब इसे औपचारिक रूप देने के लिए समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक की मौजूदगी में मुहर लगेगी. इससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने से पहले दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स को एक बिजनेस फोरम में संबोधित किया, जिसका मकसद कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप को मजबूत करना था. पीएम मोदी का यह दौरा भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रहा है. यहां प्रधानमंत्री दूसरी बार पहुंचे हैं.

ओमान में पीएम मोदी का भव्य स्वागत

पीएम मोदी का ओमान में भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया. घंटों से उनके आने का इंतजार कर रहे लोगों ने इन पलों को अभूतपूर्व बताया. पीएम मोदी के मस्कट के होटल पहुंचते ही उत्साहित लोगों ने "भारत माता की जय," "मोदी-मोदी," और "वंदे मातरम" के नारे लगाए. सांस्कृतिक प्रस्तुति भी मन मोहने वाली रही. बच्चों ने विभिन्न गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया, तो शास्त्रीय नृत्य की जुगलबंदी भी खास रही. प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की. पीएम भी कलाकारों का उत्साह बढ़ाते दिखे. मस्कट पहुंचने पर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया. उन्हें एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. पीएम ने ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद से भी मुलाकात की.