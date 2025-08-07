विज्ञापन
पीएम मोदी को ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने किया फोन, टैरिफ विवाद के बीच जानिए क्यों अहम ये फोन कॉल

ट्रंप टैरिफ के बीच भारत के प्रधानमंत्री को ब्राजील के राष्ट्रपति का फोन कॉल अहम माना जा रहा है. दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं.

पीएम मोदी को ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने किया फोन, टैरिफ विवाद के बीच जानिए क्यों अहम ये फोन कॉल
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने फोन पर बात की.
  • दोनों नेताओं ने भारत-ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई.
  • अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राज़ील पर भी पचास प्रतिशत टैरिफ लगाया है और संबंधों में खटास आई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राज़ील के राष्ट्रपति का आज फ़ोन आया. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने अपनी ब्राज़ील यात्रा को याद किया. दोनों नेता व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए. उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. इन चर्चाओं के आधार पर, उन्होंने भारत-ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए.

पीएम मोदी ने खुद इस बारे में ट्वीट कर बताया, "राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई. ब्राज़ील की मेरी यात्रा को यादगार और सार्थक बनाने के लिए उनका धन्यवाद. हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच एक मज़बूत, जन-केंद्रित साझेदारी से सभी को लाभ होता है."

क्यों अहम ये बात

आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ पॉलिसी के निशाने पर केवल भारत को ही नहीं रखा है. इसी कारण ब्राजील और अमेरिका में भी कड़वाहट बढ़ गई है. ट्रंप ने ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. इसके बाद ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को कहा था कि वो कभी भी कॉल करके टैरिफ पर चर्चा कर सकते हैं. तब राष्ट्रपति लूला ने ट्रंप के इस ऑफर को ठुकराते हुए कहा कि इससे अच्छा वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कॉल कर लेंगे.  

ट्रंप क्यों ब्राजील से नाराज

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर तख्तापलट की कोशिश के आरोपों पर मुकदमा चल रहा है और ट्रंप इससे नाराज हैं. ट्रंप ने दावा किया है कि बोल्सोनारो को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, उनका “विच हंट” किया जा रहा है. यही आरोप लगाकर उन्होंने ब्राजील पर टैरिफ को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है. इसपर ब्राजील का कहना है कि ट्रंप उसकी संप्रभूता को चुनौती दे रहे हैं, उसकी न्यायिक प्रक्रिया में दखलअंदाजी कर रहे हैं. 

