खूब जमा रंग जब मिल बैठे दो भगोड़े! लंदन में ललित मोदी ने यूं मनाया विजय माल्या का 70वां जन्मदिन

IPL के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के लिए लंदन में एक हाई-प्रोफाइल प्री-बर्थडे पार्टी रखी. बेलग्रेव स्क्वायर पर मौजूद ललित मोदी के आलिशान घर पर हुई इस पार्टी में हॉलिवुड के नामी एक्टर्स से लेकर बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ भी मौजूद थीं. पार्टी में पहुंचे गेस्ट में फोटोग्राफर जिम रिडेल भी थे, जिन्होंने मोदी और माल्या की तस्वीर पोस्ट की थी. उन्होंने X पर लिखा, "पिछली रात अपने खूबसूरत लंदन स्थित घर पर विजय माल्या के सम्मान में 70वें जन्मदिन से पहले एक शानदार पार्टी की मेजबानी करने के लिए ललित के मोदी को धन्यवाद."
ललित मोदी ने इस पोस्ट पर जवाब दिया, "मेरे दोस्त विजय माल्या के जन्मदिन से पहले मेरे घर पर आने और जश्न मनाने के लिए आप सभी को धन्यवाद."
फोटोग्राफर रिडेल ने इंस्टाग्राम पर इस पार्टी की एक झलक भी पेश की. उन्होंने पार्टी का इन्विटेशन कार्ड भी शेयर किया. इन्विटेशन कार्ड में लिखा था, "रीमा (बौरी) और ललित आपको अपने प्रिय दोस्त विजय माल्या के सम्मान में, अच्छे समय के राजा (किंग ऑफ गुड टाइम्स) का जश्न मनाते हुए एक ग्लैमरस शाम में आमंत्रित करते हैं." कार्ड में विजय माल्या की कार्टून-स्टाइल तस्वीर भी दिखाई दे रही है.
पार्टी की तस्वीरों में एक से बढ़कर एक हस्तियां दिखीं. हॉलिवुड के फेमस एक्टर इदरीस एल्बा और फैशन डिजाइनर मनोविराज खोसला भी वहां थे. किरण मजूमदार-शॉ दो तस्वीरों में दिखाई दीं - एक मनोविराज खोसला के साथ और दूसरी जिसमें वह एल्बा के साथ बातचीत करती नजर आईं.
बता दें कि इससे पहले, ललित मोदी ने लंदन में एक भव्य पार्टी के साथ अपना 63वां जन्मदिन मनाया था, जिसमें विजय माल्या समेत उनके करीबी दोस्त शामिल हुए. यह हाई-एनर्जी सेलिब्रेशन मेफेयर के एक्सक्लूसिव मैडॉक्स क्लब में आयोजित किया गया था, जहां IPL के पूर्व कमिश्नर को जन्मदिन का केक काटते, नाचते और मेहमानों के साथ बातचीत करते देखा गया था.
