विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार में पीएम मोदी... 15 सितंबर को पूर्णिया को देंगे एयरपोर्ट की सौगात 

पीएम के पूर्णिया के इस दौरे के साथ पूरे बिहार को कवर कर लेंगे. सीमांचल की 30 सीटों पर बीजेपी की नजर है. इस यात्रा के जरिये एनडीए वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है.

Read Time: 3 mins
Share
बिहार में पीएम मोदी... 15 सितंबर को पूर्णिया को देंगे एयरपोर्ट की सौगात 
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया का दौरा करेंगे और सीमांचल क्षेत्र को कई बड़ी सौगात देंगे.
  • बीजेपी ने बिहार को ग्यारह प्रखंडों में बांटकर चुनावी रणनीति बनाई है ताकि सभी प्रखंडों को कवर किया जा सके.
  • सीमांचल की तीस सीटों पर बीजेपी की नजर है, जिसमें कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया का दौरा करेंगे. यह सीमांचल के लिए महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है. पीएम अपने इस दौरे पर पूर्णिया एयरपोर्ट समेत कई बड़ी सौगात देंगे.  पीएम की रैली में पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज से बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है. बीजेपी ने संगठन की दृष्टि से बिहार को ग्यारह प्रखंडों में बांटा है. पीएम के दौरे के कार्यक्रम इस हिसाब से बनाए गए कि वे सभी प्रखंडों को कवर कर लें. 

सीमांचल की सीटों पर नजर 

पीएम के पूर्णिया के इस दौरे के साथ पूरे बिहार को कवर कर लेंगे. सीमांचल की 30 सीटों पर बीजेपी की नजर है.  इस यात्रा के जरिये एनडीए वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है. कटिहार,पूर्णिया,अररिया और किशनगंज में कुल तीस सीटों पर बीजेपी की नजर है. पूर्णिया जिले में 7 सीटों में 3 पर एनडीए का कब्जा है. जबकि दो सीटें महागठबंधन के पास है. दो सीटों में रूपौली विधानसभा में निर्दलीय शंकर सिंह और अमौर सीट पर एआईएमआईएम अख्तरुल इमान जीते थे. एनडीए इस बार सातों सीटों को अपनी झोली में डालना चाह रही है.  ऐसे में प्रधानमंत्री की पूर्णिया का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 

चुनावों से पहले रणनीति 

इससे अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की की मां को गाली देने के मुद्दे को बीजेपी बिहार में नीचे तक लेकर जाएगी. चार सितंबर को पार्टी ने बिहार बंद का ऐलान किया है. सहयोगी दल भी इसमें शामिल होंगे.पीएम मोदी ने जहां इस मसले पर लाइन तय कर दी है. अब पार्टी व्यापक अभियान की रणनीति को अंतिम रूप देगी. कल यानी बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में है जिसमें इसकी चर्चा होगी. 

अमित शाह के साथ अहम मीटिंग 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी. पार्टी की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिहाज से बैठक अहम मानी जा रही है. बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय शामिल होंगे. साथ ही संगठन प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, और वरिष्ठ नेता भिखुभाई दलसानिया व नागेंद्रनाथ भी बैठक में रहेंगे.  
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Assembly Election 2025, PM Modi, Bihar News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com