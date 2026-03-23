प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बताया कि मिडिल ईस्‍ट में हालत चिंताजनक है. देश के सामने चुनौतियां बेहद ज्‍यादा हैं. दुनियाभर के लोग युद्ध रोकने के लिए आग्रह कर रहे हैं. पीएम मोदी मिडिल ईस्‍ट में चल रहे संघर्ष और इस जंग पर भारत का क्‍या रुख है, वो स्‍पष्‍ट किया. पीएम मोदी ने बताया. बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं. संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी है, जो बहुत काम आ रही है. पिछले 11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्रॉन्डिग पर अभूतपूर्व काम हुआ है. एक दशक पहले तक देश में सिर्फ एक से डेढ़ प्रतिशत इथेनॉल बैंडिंग कैपसिटी थी. आज हम पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल बैंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं. इसके कारण प्रति वर्ष करीब साढ़े 4 करोड़ बैरल कम ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ रहा है. बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं. संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी है, जो बहुत काम आ रही है. हालांकि, पीएम मोदी ने बताया कि पीएम मोदी ने लोकसभा में बताया कि ईरान-इजरायल जंग का असर लंबा चल सकता है. हमें कोरोना संकट की तरह तैयार रहना होगा.

ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध का आज 24वां दिन है. ये जंग कर रुकेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है. लेकिन इस जंग ने दुनियाभर के सामने ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है. भारत में भी गैस की किल्‍लत महसूस की जा रही है. ऐसे में विपक्षी पार्टियां भारत की मौजूदा विदेश नीति और केंद्र सरकार पर कई सवाल उठा रही हैं. इन्‍हीं सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा में दिया.

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