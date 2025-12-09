NDA संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी को पहनाया गया बिहार का 'विजय हार'

हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की शानदार जीत के बाद मंगलवार को संसद भवन परिसर में सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया. संसदीय दल की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा ने बिहार में जीत के बाद प्रधानमंत्री को विजय हार पहनाया.

बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को जेडीयू नेता संजय झा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने माल्यार्पण कर सम्मानित किया.

PM ने नीतीश को बताया NDA की जीत का शिल्पकार

NDA संसदीय दल की इस बैठक में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का शिल्पकार बताया. पीएम ने एनडीए सांसदों की बैठक में कहा, बजट को लेकर फीडबैक दें. संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में बढ़चढ़कर हिस्सा लें.

संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी

Photo Credit: PTI

कल भी NDA नेताओं ने पीएम से की थी मुलाकात

सोमवार को बिहार से आए एनडीए नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर राज्य में गठबंधन की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी थी. बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि 'बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है', और सभी को जनता के कल्याण के लिए और अधिक उत्साह से काम करने का आह्वान किया.

बिहार चुनाव में NDA की बंपर जीत

243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिलीं. इनमें से बीजेपी ने 89 सीटें, जेडीयू ने 85 सीटें जीतीं. इसके अलावा एलजेपी (रामविलास) ने 19 सीटें, हम (सेक्युलर) ने 5 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटें जीती हैं. इस जीत के साथ नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं.

