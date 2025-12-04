विज्ञापन
पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जिस SUV में बैठे, जानिए उसकी खासियत

टोयोटा फॉर्च्यूनर 4X2 पर चलने वाली 7-सीटर एसयूवी है, जो शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत सस्पेंशन के वजह से खराब सड़कों पर भी आरामदायक सवारी के लिए जानी जाती है.

  • रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया
  • मोदी-पुतिन ने साथ में टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी में सवारी की, जो विशेष सुरक्षा से लैस है
  • यह टोयोटा फॉर्च्यूनर डीजल इंजन वाली 4X2 वेरिएंट है, जिसमें बुलेटप्रूफिंग और उन्नत सुरक्षा फीचर्स हैं
President Putin India Visit: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय महत्वपूर्ण भारत यात्रा को लेकर राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया, बल्कि दोस्ती की एक और मिसाल पेश करते हुए उन्हें अपनी एसयूवी (SUV) में बैठाकर एयरपोर्ट से बाहर ले गए. दोनों नेता जिस गाड़ी में साथ बैठे, वह एक दमदार और भरोसेमंद एसयूवी है, जिसे सेफ्टी को देखते हुए खास तौर पर तैयार किया गया है.

मोदी-पुतिन की 'खास' सवारी

जिस एसयूवी में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने सवारी की, वह 2024 टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) का 4X2 डीजल मैनुअल वेरिएंट है. हालांकि, यह आम फॉर्च्यूनर नहीं है, बल्कि इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कई खास बदलावों के साथ तैयार किया गया है.

टोयोटा फॉर्च्यूनर की खास बातें

  • यह दिखने में भले ही एक साधारण फॉर्च्यूनर लगे, लेकिन इसमें दमदार बुलेटप्रूफिंग और बेहतरीन सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं. इन सुरक्षा फीचर्स की वजह से इसकी कीमत नॉर्मल मॉडल से कई गुना बढ़ जाती है.
  • इसमें 2755 सीसी का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन है. यह इंजन लगभग 201.15 हॉर्सपावर की पावर और 420 Nm का टॉर्क पैदा करता है.
  • टोयोटा फॉर्च्यूनर अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और दमदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है.
  • 4X2 (टू-व्हील ड्राइव) पर चलने वाली यह 7-सीटर एसयूवी शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत सस्पेंशन के वजह से खराब सड़कों पर भी आरामदायक सवारी के लिए जानी जाती है.
  • इसमें 7 एयरबैग, क्रूज कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं.
  • टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत 35 लाख से शुरू होकर 48 लाख रुपये तक जाती है.
