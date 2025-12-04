पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जिस SUV में बैठे, जानिए उसकी खासियत

President Putin India Visit: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय महत्वपूर्ण भारत यात्रा को लेकर राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया, बल्कि दोस्ती की एक और मिसाल पेश करते हुए उन्हें अपनी एसयूवी (SUV) में बैठाकर एयरपोर्ट से बाहर ले गए. दोनों नेता जिस गाड़ी में साथ बैठे, वह एक दमदार और भरोसेमंद एसयूवी है, जिसे सेफ्टी को देखते हुए खास तौर पर तैयार किया गया है.

मोदी-पुतिन की 'खास' सवारी

जिस एसयूवी में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने सवारी की, वह 2024 टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) का 4X2 डीजल मैनुअल वेरिएंट है. हालांकि, यह आम फॉर्च्यूनर नहीं है, बल्कि इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कई खास बदलावों के साथ तैयार किया गया है.

टोयोटा फॉर्च्यूनर की खास बातें