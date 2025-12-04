वो पल जब भारत की धरती पर पुतिन ने रखा कदम, परेड से लेकर सिक्योरिटी तक

- पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पालम एयरपोर्ट पर खुद रिसीव करने गए थे
- पीएम मोदी को पुतिन के प्लेन के देर से आने पर अपनी कार में ही इंतजार करना पड़ा और एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाया
- पुतिन विमान से उतरते ही पीएम मोदी से मिले, दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया और दोस्ताना व्यवहार किया
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं. पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उन्हें रिसीव करने पालम एयरपोर्ट पहुंचे थे. प्रधानमंत्री का ऐसा भाव दिखाता है कि दोनों नेताओं की दोस्ती कितनी गहरी है. वहीं, जब पुतिन जैसे ही विमान से निकले तो उनके सामने पीएम मोदी खड़े हुए थे. दोनों मुस्कराते हुए जिगरी दोस्तों की तरह गले मिले.
#WATCH | Russian President Vladimir Putin lands in Delhi; Prime Minister Narendra Modi receives him at the airport— ANI (@ANI) December 4, 2025
President Putin is on a two-day State visit to India. He will hold the 23rd India-Russia Annual Summit with PM Narendra Modi in Delhi on December 5
(Source: DD) pic.twitter.com/wFcL9of7Eg
दोस्त के इंतजार में कार में बैठे रहे थे पीएम मोदी
रूसी राष्ट्रपति पुतिन को खुद रिसीव करने पीएम मोदी पहुंचे थे. लेकिन इसके लिए उन्हें काफी देर इंतजार करना पड़ा. दरअसल, पुतिन का प्लेन पालम एयरपोर्ट पर आया नहीं था, इस दौरान उनका इंतजार करते हुए पीएम मोदी अपनी कार में ही बैठे रहे. वह रूसी राष्ट्रपति से मिलने काफी देर पहले ही पहुंच गए थे. इस दौरान पुतिन के आने से पहले उनके सम्मान में रेड कारपेट बिछाया गया. भारतीय और रूसी अफसर भी उनके इंतजार में खड़े दिखाई दिए.
#BREAKING: ‘दोस्त' पुतिन को लेने पालम एयरपोर्ट पहुंचे PM मोदी#PMModi #Putin pic.twitter.com/Po9vMSn76e— NDTV India (@ndtvindia) December 4, 2025
इंतजार खत्म हुआ, गले मिले दो दोस्त
जैसे ही पुतिन प्लेन से बाहर निकले, उन्होंने तेजी से सीढ़ियों की तरफ कदमताल ली और पीएम मोदी का मुस्कराते हुए हाथ थाम लिया और उन्हें गले लगाया. इस दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की पीठ थपथपाई.
🔴 #BREAKING : दिल्ली पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने गले लगाकर किया स्वागत#VladimirPutin | #India | @DeoSikta | @sucherita_k pic.twitter.com/Vtz1hYZmGr— NDTV India (@ndtvindia) December 4, 2025
इसके बाद पीएम माेदी ने अपने भारतीय अफसरों से पुतिन को मिलवाया, इसके बाद रूसी अफसर भी पुतिन का अभिवादन करते दिखाई दिए. इसके ठीक बाद भारतीय क्लासिकल डांसरों ने रूसी राष्ट्रपति का पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए स्वागत किया.
🔴 #BREAKING : पुतिन का कुछ इस अंदाज में PM मोदी ने किया वेलकम#VladimirPutin | #PMModi | #India | @DeoSikta | @sucherita_k pic.twitter.com/TUEXT2Ng0u— NDTV India (@ndtvindia) December 4, 2025
इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन को अपनी गाड़ी में लेकर अपने प्रधानमंत्री आवास के लिए निकल गए. यहां पीएम मोदी ने उनके लिए एक प्राइवेट डिनर का आयोजन किया है. गाड़ी में चार लोग थे, ड्राइवर और पीएम मोदी, पुतिन और उन दोनों के बीच एक ट्रांसलेटर. एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी इस बात से ही दिखती है कि पुतिन अपनी गाड़ी में न जाकर पीएम मोदी की गाड़ी में बैठे और रूसी राष्ट्रपति की कार पीछे पीछे खाली चल रही थी.
🔴 #BREAKING : पहले मिलाया हाथ, फिर गले लगाकर किया स्वागत... PM मोदी ने ऐसे की राष्ट्रपति पुतिन की अगवानी#VladimirPutin | #PMModi | #India | @DeoSikta | @sucherita_k pic.twitter.com/zWCpSCPWtr— NDTV India (@ndtvindia) December 4, 2025
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं