वो पल जब भारत की धरती पर पुतिन ने रखा कदम, परेड से लेकर सिक्योरिटी तक

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं. पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उन्हें रिसीव करने पालम एयरपोर्ट पहुंचे थे. प्रधानमंत्री का ऐसा भाव दिखाता है कि दोनों नेताओं की दोस्ती कितनी गहरी है. वहीं, जब पुतिन जैसे ही विमान से निकले तो उनके सामने पीएम मोदी खड़े हुए थे. दोनों मुस्कराते हुए जिगरी दोस्तों की तरह गले मिले.

#WATCH | Russian President Vladimir Putin lands in Delhi; Prime Minister Narendra Modi receives him at the airport



President Putin is on a two-day State visit to India. He will hold the 23rd India-Russia Annual Summit with PM Narendra Modi in Delhi on December 5



दोस्त के इंतजार में कार में बैठे रहे थे पीएम मोदी

रूसी राष्ट्रपति पुतिन को खुद रिसीव करने पीएम मोदी पहुंचे थे. लेकिन इसके लिए उन्हें काफी देर इंतजार करना पड़ा. दरअसल, पुतिन का प्लेन पालम एयरपोर्ट पर आया नहीं था, इस दौरान उनका इंतजार करते हुए पीएम मोदी अपनी कार में ही बैठे रहे. वह रूसी राष्ट्रपति से मिलने काफी देर पहले ही पहुंच गए थे. इस दौरान पुतिन के आने से पहले उनके सम्मान में रेड कारपेट बिछाया गया. भारतीय और रूसी अफसर भी उनके इंतजार में खड़े दिखाई दिए.

इंतजार खत्म हुआ, गले मिले दो दोस्त

जैसे ही पुतिन प्लेन से बाहर निकले, उन्होंने तेजी से सीढ़ियों की तरफ कदमताल ली और पीएम मोदी का मुस्कराते हुए हाथ थाम लिया और उन्हें गले लगाया. इस दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की पीठ थपथपाई.

इसके बाद पीएम माेदी ने अपने भारतीय अफसरों से पुतिन को मिलवाया, इसके बाद रूसी अफसर भी पुतिन का अभिवादन करते दिखाई दिए. इसके ठीक बाद भारतीय क्लासिकल डांसरों ने रूसी राष्ट्रपति का पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए स्वागत किया.





इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन को अपनी गाड़ी में लेकर अपने प्रधानमंत्री आवास के लिए निकल गए. यहां पीएम मोदी ने उनके लिए एक प्राइवेट डिनर का आयोजन किया है. गाड़ी में चार लोग थे, ड्राइवर और पीएम मोदी, पुतिन और उन दोनों के बीच एक ट्रांसलेटर. एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी इस बात से ही दिखती है कि पुतिन अपनी गाड़ी में न जाकर पीएम मोदी की गाड़ी में बैठे और रूसी राष्ट्रपति की कार पीछे पीछे खाली चल रही थी.

