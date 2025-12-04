विज्ञापन
विशेष लिंक

राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की कार वाली फोटो, देखें

पीएम मोदी ने अपने दोस्त पुतिन का स्वागत किया और फिर दोनों नेता एक ही कार से पीएम आवास के लिए रवाना हो गए. इस मौके पर पीएम मोदी और पुतिन एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश दिखे.

Read Time: 3 mins
Share
राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की कार वाली फोटो, देखें
  • रूस के राष्ट्रपति पुतिन गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया
  • पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में एयरपोर्ट से पीएम आवास तक साथ गए और डिनर किया
  • पीएम आवास को पुतिन के स्वागत के लिए खास खार रंग की लाइटों से सजाया गया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी भारत यात्रा पर गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे. एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार से एयरपोर्ट से साथ निकले. इस खास मौके पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी एक कार वाली फोटो साझा की है. इस फोटो में दोनों नेता बेहद उत्साहित और एक दूसरे से बातचीत करते दिख रहे हैं.

पीएम मोदी ने अपने 'एक्स' हैंडल से ये तस्वीरें साझा की है. इन तस्वीरों में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाकर स्वागत करते दिख रहे हैं. गर्मजोशी वाले इस स्वागत के बाद दोनों नेता एक साथ अपनी कार की तरफ बढ़े. इसके बाद दोनों नेता एक ही कार में बैठकर पीएम आवास के लिए रवाना हुए. 

पीएम आवास में पुतिन डिनर के लिए पहुंचे

आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने खास दोस्त पुतिन को लेकर एयरपोर्ट से सीधे पीएम आवास पहुंचे. यहां वह पीएम मोदी के साथ डिनर करेंगे. पुतिन के स्वागत के लिए पीएम आवास को खार रंगों की लाइटों से सजाया गया था. पीएम आवास पहुंचकर पुतिन और मोदी आपस में बात करते भी दिखे. 

खास है पुतिन का प्लेन

आपको बता दें कि इस खास मौके पर आपको पुतिन के इस खास प्लेन के बारे में जरूर जानना चाहिए जिसका मॉडन नेम इल्युशिन IL-96-300 PU है. इसे "फ्लाइंग प्लूटन" कहा जाता है. विमान में एडवांस कम्यूनिकेशन, मिसाइल सुरक्षा, बैठक कक्ष, एक जिम, एक बार और एक चिकित्सा सुविधा है.इसमें एक इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड बटन भी है, जिससे पुतिन हवा में रहते हुए हमले का कमांड दे सकते हैं. यह प्लेन 262 लोगों को ले जा सकता है और 11,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है.

इस प्लेन के नोज पर u.t 96 लिखा हुआ है. यह u.t 96  रूसी वाइड-बॉडी जेट एयरलाइनर इल्यूशिन आईएल-96 को बताता है. "96" इस प्लेन का पदनाम (डेजिग्नेशन) है, और यह 1992 से सेवा में है. अबी रूसी सरकार राष्ट्रपति पुतिन के प्लेन के रूप में IL-96-300 PU नाम के बहुत अधिक मॉडिफाइ किए गए प्लेन का उपयोग कर रही है. यह प्लेन पुतिन के लिए हवा में उड़ते ऑफिस और एक सुरक्षित कमांड सेंटर दोनों के रूप में काम करता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Putin In India, Putin India Visit, PM Modi And Putin
Get App for Better Experience
Install Now