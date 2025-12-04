विज्ञापन
गंभीर के लिए मजबूरी बन गए हैं राणा-कृष्णा, चाहकर भी 'करो या मरो' मुकाबले से नहीं कर पाएंगे बाहर

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आखिरा मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. जहां गौतम गंभीर शायद ही पेस अटैक में काई बदलाव करें.

गंभीर के लिए मजबूरी बन गए हैं राणा-कृष्णा, चाहकर भी 'करो या मरो' मुकाबले से नहीं कर पाएंगे बाहर
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला छह दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा
  • दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला निर्णायक है और विजेता टीम सीरीज जीत हासिल करेगी
  • हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा के खराब प्रदर्शन के बावजूद उन्हें टीम में शामिल रखना जरूरी है
India vs South Africa 3rd ODI 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 6 दिसंबर 2025 को विशाखापत्तनम स्थित एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. तीसरा वनडे मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए 'करो या मरो' मुकाबला हो गया है. क्योंकि यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. उसका सीरीज पर कब्जा होगा. आगामी मैच में भारतीय टीम किस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतरेगी. उसपर भी चर्चा हो रही है. हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा पिछले मुकाबले में काफी महंगे रहे थे. पहले मुकाबले में जरूर राणा ने 3 विकेट चटकाए थे. मगर वहां भी उन्होंने 65 रन लूटा डाले थे. 

वहीं बात करें प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में तो उनका दोनों ही मुकाबलों में निराशाजनक प्रदर्शन रहा है. पहले वनडे में उन्होंने 7.2 ओवरों में 6.55 की इकोनॉमी से 48 रन खर्च कर डाले थे. वहीं दूसरे मुकाबले में भी उनका धुनाई जारी रहा. टीम के लिए उन्होंने 8.2 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच उन्हें 2 सफलता जरूर प्राप्त हुई. मगर उन्होंने 10.20 की इकोनॉमी से 85 रन लूटा डाले जो हार के प्रमुख कारणों में एक रहा.

अब जबकि तीसरा मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाना है. सबकी निगाहें हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा पर टिकी हुई हैं. लोग देखना चाहते हैं कि मुख्य कोच गौतम गंभीर इतने खराब प्रदर्शन के बावजूद राणा और कृष्णा पर भरोसा जताते हैं या अन्य गेंदबाजों के साथ आगे बढ़ते हैं. तो आपको बता दें कि राणा और कृष्णा, गंभीर के लिए मजबूरी बन गए हैं. 

जी हां! आप सही सुन रहे हैं.  अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में कुल 3 तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है. जिसमें हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह का नाम शामिल है. विशाखापत्तनम की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है. यहां पर आमतौर पर हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं. ऐसे में स्पिनरों के बजाय सभी टीमें तेज गेंदबाजों पर ज्यादा भरोसा जताती हैं. यही वजह है कि अगर मुख्य कोच आखिरी मुकाबले में राणा और कृष्णा को पसंद ना भी करें तब भी उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल करना पड़ेगा. 

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

