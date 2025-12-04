विज्ञापन
विशेष लिंक

जब आप चाय पीते हैं तब तक रूस में पुतिन का डिनर हो जाता है खत्म... आखिर क्यों?

Vladimir Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो दिनों की यात्रा के लिए भारत आए हुए हैं. यहां पीएम आवास पर उनके लिए 7.30 बजे डिनर का आयोजन किया गया था.

Read Time: 3 mins
Share
जब आप चाय पीते हैं तब तक रूस में पुतिन का डिनर हो जाता है खत्म... आखिर क्यों?
Vladimir Putin: रूस में लोग आमतौर पर 7 बजे के करीब डिनर करते हैं
  • व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे जहां PM मोदी ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया
  • रूस में दिन के तीन मुख्य भोजन होते हैं जिनके नाम जवट्रैक, ओबेद और उजिन हैं, जिनकी समयावधि भारत से अलग है
  • उजिन जो शाम छह से सात बजे के बीच होता है, रूस में दिन का दूसरा सबसे बड़ा और मुख्य भोजन माना जाता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं. व्लादिमीर पुतिन का प्लेन गुरुवार, 4 दिसंबर की शाम नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया. यहां पीएम मोदी ने तमाम प्रोटोकॉल को परे रखकर खुद पुतिन का स्वागत किया. दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लगे लगाया और एक ही कार में बैठकर पीएम आवास के लिए निकले. यहां खास बात यह थी कि पीएम आवास में दोनों नेताओं का डिनर टाइम ठीक 7.30 बजे तय किया गया था. हालांकि प्लेन की लैंडिंग में होने वाली देरी के कारण डिनर टाइम को थोड़ा आगे करना पड़ा.

लेकिन क्या आपको पता है कि जब शाम 7- 7.30 बजे आप परिवार के साथ बैठकर शाम की चाय पी रहे होते हैं, तब तक रूस में अधिकतर लोगों का डिनर हो चुका होता है. भारत के गांवों में जब बिजली नहीं होती थी, तब ऐसा देखने को मिलता था लेकिन अब वहां भी डिनर रात के करीब 9 बजे किया जाता है. सवाल है कि रूस के लोग इतनी जल्दी डिनर क्यों करते हैं. चलिए जानने की कोशिश करते हैं.

रूस में लोग 7-7.30 बजे ही डिनर क्यों कर लेते हैं?

मास्टर रशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कैसे और क्या खाना चाहिए, इस बारे में रूस के अपने विचार हैं. रूसी लोग घर का बना खाना खाना पसंद करते हैं और सुपरमार्केट में तैयार भोजन शायद ही कभी खरीदते हैं. आमतौर पर रूसी दिन में तीन बार खाना खाते हैं और आलू पसंद करते हैं, जो लगभग रोजाना खाया जाता है. 

रूस में भी दिन में तीन बार भोजन किया जाता है लेकिन उनकी टाइमिंग एकदम अलग है. दिन के तीन मील का नाम है- जवट्रैक, ओबेद और उजिन. जवट्रैक को आप ब्रेकफास्ट समझ लीजिए. दिन का दूसरा भोजन, ओबेद, दोपहर 2 बजे के आसपास परोसा जाता है. तीसरा भोजन, उजिन, शाम 6 से 7 बजे के करीब परोसा जाता है. और इसे "रात का खाना" या "डिनर" कहा जा सकता है.

चलिए बात इस उजिन (डिनर) की करते हैं. यह दोपहर के भोजन के बाद दिन का दूसरा सबसे बड़ा भोजन है. काम और स्कूल से घर लौटने के बाद पूरा परिवार एक साथ रात का खाना खाता है, जो आमतौर पर शाम 7 या 8 बजे के आसपास होता है. कई रूसियों के लिए, रात का खाना ही एकमात्र ऐसा समय होता है जब पूरा परिवार एक-दूसरे के साथ बातचीत कर सकता है. परिवार आमतौर पर रात के खाने के दौरान एक साथ टीवी देखते हैं. एक सामान्य रूसी के डिनर में एक या दो ऐपेटाइजर और एक गर्म मेन डिश होता है, जो आलू, मांस या मछली हो सकता है. रात के खाने के बाद, रूसी लोग चीनी या जैम वाली चाय पीना पसंद करते हैं.

यह भी पढ़ें: व्लादिमीर पुतिन का यह प्लेन है खास! कोड नेम 'फ्लाइंग प्लूटन'- इस पर मौजूद है रूस का न्यूक्लियर बटन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vladimir Putin, Vladimir Putin India Visit, Putin India Visit
Get App for Better Experience
Install Now