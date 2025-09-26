PM Kisan: किसान सम्मान निधि की किस्त जारी, 3 राज्यों के 27 लाख किसानों को मिला दिवाली गिफ्ट

केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 21वीं किस्त समय से पहले जारी कर दी है. हालांकि समय से पहले ये किस्त देश के तीन राज्यों के 27 लाख किसानों के लिए जारी की गई है. बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए अभी ये किसान सम्मान निधि जारी की गई है. इन राज्यों को हाल ही में भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा है. पीएम किसान की 21वीं किस्त के तहत 27 लाख किसानों के खाते में 540 करोड़ रुपये डाले गए हैं. पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan) की समय से पहले किस्त जारी कर बाढ़ से भारी नुकसान झेलने वाले किसानों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है. हिमाचल प्रदेश के आठ लाख किसानों के खाते में 160 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की गई है.पीएम-किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का फायदा पाने वालों में पंजाब भी है. राज्य के 11 लाख किसानों के बैंक खातों में 221 करोड़ रुपये से अधिक की रकम डाली गई है.

27 लाख किसानों के मिली पीएम किसान की किस्त

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के 27 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त ट्रांसफर की गई है. उत्तराखंड के सात लाख किसानों के लिए 157 करोड़, पंजाब के 11 लाख किसानों के खातों में 221 करोड़ रुपये और हिमाचल प्रदेश के आठ लाख किसानों के खातों में 160 करोड़ रुपये भेजे गए हैं.

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ से भारी नुकसान किसानों को हुआ है. बाढ़ के पानी से फसलों और मवेशियों का नुकसान किसानों को हुआ है. खेतों में खड़ी हजारों हेक्टेयर फसलें डूब गईं. इस कठिन हालात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को राहत के तौर पर ये धनराशि दी है. इस सहायता राशि को सीधी मदद और सीधा विश्वास नाम दिया गया है. इससे किसान रबी चक्र के लिए खाद-बीज का इंतजाम कर पाएंगे.



PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त

PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त बाकी राज्यों के लिए भी दीपावली के पहले जारी की जा सकती है. पीएम किसान का लाभ करीब 10 करोड़ किसानों को देश भर में मिलता है. इसमें उत्तर प्रदेश के किसानों की संख्या दो करोड़ से ज्यादा है.पीएम किसान के तहत 2-2 हजार रुपये की किश्त किसानों को दी जाती है. किसानों को समय रहते केवाईसी कराने की सलाह गई है, ताकि खाते में पैसा आने में कोई दिक्कत न हो.