PM Kisan 21st installment: किसानों के खाते में कब आएंगे 21वीं किस्त के 2000 रुपये? जान लीजिए लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan 21st installment Update: देश के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana 21st Installment) की अगली 21वीं किस्त उनके बैंक खाते में आने वाली है. ऐसे में किसान लगातार ये जानना चाह रहे हैं कि उनके बैंक खाते में 21वीं किस्त का पैसा कब आएगा?अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं और 2-2 हजार रुपये की इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

यहां हम आपको बताएंगे कि किस महीने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st installment date) जारी होने की उम्मीद है और इस बार किन-किन किसानों के खाते में सीधे 2000 रुपये आने वाले है और किन्हें इस किस्त से वंचित होना पड़ सकता है.

पीएम किसान योजना क्या है?

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana 2025) के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में यानी 2-2 हजार रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी (DBT) के जरिए भेजी जाती है. इस योजना से जुड़े किसान अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं.

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana 21st Installment) सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसका लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जो इस योजना के लिए पात्र हैं.

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब होगी जारी?

अब तक कुल 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और 21वीं किस्त (PM Kisan 21st installment) के लिए किसान काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार पीएम किसान की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment Date) नवंबर या दिसंबर महीने में जारी हो सकती है, क्योंकि योजना की हर किस्त लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर आती है.

हालांकि, अभी पीएम किसान की अगली किस्त (PM-Kisan Next Installment) जारी होने की तारीख को लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.

फटाफट पूरा करें ये काम, वरना अटक सकती है अगली किस्त

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त (PM-Kisan Samman Nidhi Next Installment) का लाभ पाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपका ई-केवाईसी और भू-सत्यापन (Land Verification) पूरा हो.

इसके अलावा, अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कर लेना और डीबीटी का ऑप्शन ऑन करना भी बेहद जरूरी है. इन सभी प्रक्रियाओं के बिना आपकी किस्त अटक सकती है.

PM Kisan e-KYC करने का आसान तरीका

अगर आपने अभी तक पीएम किसान के लिए ईकेवाईसी (PM Kisan e-KYC Update)नहीं किए हैं तो इसे आप पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर OTP से याया CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक से कर सकते हैं.

पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

e-KYC ऑप्शन पर क्लिक करें.

आधार नंबर डालें और OTP वेरिफिकेशन करें.

अगर OTP से नहीं हो पा रहा है तो नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए e-KYC पूरी करें.

इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपये!

बीती 2 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana-PMKSNY) की 20वीं किस्त जारी की थी, जिसका लाभ 9.70 करोड़ किसानों को मिला. इस बार की 21वीं किस्त भी उसी तरह सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. लेकिन ये जान लें कि किसान योजना का लाभ सिर्फ पात्र किसानों को ही मिलता है.

ऐसे किसान, जिन्होंने समय पर ई-केवाईसी या भू-सत्यापन नहीं कराया, उन्हें इस किस्त से वंचित रखा जा सकता है. आप अपना नाम और एलिजिबिलिटी पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

बेनिफिशरी लिस्ट में नाम है या नहीं, कैसे चेक करें?

अगर आपका नाम है, तो आपको अगली किस्त मिलने वाली है. इस तरीके से आप खुद पीएम किसान की बेनिफिशरी लिस्ट (PM Kisan Beneficiary List) में अपना नाम चेक कर सकते हैं

पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं

‘Farmer Corner' में ‘Beneficiary List' सेलेक्ट करें.

राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव की डीटेल भरें

'Get Report' पर क्लिक करें.

इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी 21वीं किस्त के लिए नाम लिस्ट में है या नहीं.

अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान की अगली किस्त (PM kisan ki 21 Vi kist)के पैसे आपके खाते में बिना किसी रुकावट के आए तो आप अभी अपने डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स एक बार फिर चेक कर लें, ताकि कोई परेशानी न हो.

ये भी पढ़े- PM Kisan Yojana की 20वीं किस्त जारी, लेकिन कई किसानों के खाते में नहीं आए 2000 रुपये, ऐसे मिलेगा अटका पैसा