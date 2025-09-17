PM Kisan Yojana: दिवाली से पहले किसानों को मिलेगी 21वीं किस्त की सौगात? जानें खाते में कब आएंगे 2000 रुपये?

क्या इस दिवाली किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की अगली किस्त (PM Kisan 21st Installment 2025) का तोहफा आ सकता है? यही सवाल इन दिनों देशभर के किसानों के बीच चर्चा का विषय है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की पिछली यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी. उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 20,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम सीधे 9.71 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की थी.

ऐसे में देशभर के करोड़ों किसान अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana 21st Installment) के 2000 रुपये खाते में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. चलिए जानते हैं कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट (PM Kisan Yojana 21st Installment)क्या है...

दिवाली से पहले किस्त आने की संभावना!

त्योहारों का मौसम नजदीक है और इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को पड़ रही है. पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो किस्त कभी अक्टूबर की शुरुआत, कभी मिडिल और कभी नवंबर में जारी हुई है. 2024 में किस्त 5 अक्टूबर को, 2023 में 15 नवंबर को और 2022 में 17 अक्टूबर को जारी हुई थी. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार सरकार किसानों को दिवाली से पहले ही 21वीं किस्त का तोहफा दे सकती है.

हालांकि , अब तक सरकार की ओर से किस्त जारी करने को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है.

बिहार चुनाव से क्या है कनेक्शन?

एक और अहम वजह है बिहार चुनाव. चुनाव आयोग सितंबर के आखिर तक तारीखों का ऐलान कर सकता है. ऐसे में आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार किसान सम्मान निधि की किस्त जारी कर सकती है. इसका मतलब है कि अक्टूबर के पहले या मध्य हफ्ते में पैसे ट्रांसफर होने की संभावना ज्यादा है.

किन्हें मिल सकता है पैसा और किसे होगी दिक्कत?

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana 2025) के तहत हर किसान को साल में 6000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं. अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं. लेकिन कई बार किसानों को किस्त का पैसा नहीं मिल पाता. इसकी वजह होती है अधूरी या गलत जानकारी. अगर किसी किसान ने ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है, या जमीन का रिकॉर्ड वेरिफाई नहीं हुआ है, तो उनके खाते में पैसा अटक सकता है.

PM Kisan का स्टेटस कैसे चेक करें

पीएम किसान की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment Date) जारी होने से पहले अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें.

इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

“Farmers Corner” सेक्शन में जाकर “Beneficiary Status” पर क्लिक करें .

आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.

यहां से पता चल जाएगा कि अगली किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं.

फटाफट कर लें ये काम, वरना अटक सकती है अगली किस्त

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त (PM-Kisan Samman Nidhi Next Installment) का लाभ पाना चाहते हैं, तो जान लें कि इसके लिए ई-केवाईसी और भू-सत्यापन (Land Verification) करना जरूरी है . वहीं, आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कर लेना और डीबीटी का ऑप्शन ऑन करना भी बेहद जरूरी है. इन सभी जरूरी कामों के बिना आपकी किस्त अटक सकती है.