PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त कब आएगी? आपके खाते में 2000 रुपये आएंगे या नहीं? ऐसे चेक करें लिस्ट में नाम

PM Kisan 22nd Installment Update: देश के करोड़ों किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की अगली किस्त को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है. हर बार की तरह इस बार भी किसानों के मन में यही सवाल है कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त (PM Kisan 22th Installment) कब जारी होगी और क्या उनके खाते में इस बार 2000 रुपये आएंगे या नहीं. जिन किसानों को पिछली किस्त मिल चुकी है वे अब 22वीं किस्त की तारीख जानना चाहते हैं. अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो यह जानकारी आपके बहुत काम की है.

यहां हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आने की उम्मीद है? किन वजहों से आपकी अगली किस्त अटक सकती है और आपका नाम पीएम किसान योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट में हैं या नहीं ये कैसे चेक कर सकते हैं.तो चलिए जानते हैं किसान सम्मान निधि से जुड़ी हम जरूरी अपडेट्स...

पीएम किसान योजना क्या है और अब तक कितनी किस्त मिली?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana)फरवरी 2019 में शुरू की गई थी.पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की मदद देती है. यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. हर किस्त 2000 रुपये की होती है. अभी तक सरकार इस योजना की 21 किस्त जारी कर चुकी है.

अब तक सरकार 21 किस्तों में किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे उनके खातों में भेज चुकी है.आखिरी किस्त नवंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की थी. यह पैसा बिना किसी बिचौलिए के डीबीटी के जरिए दिया जाता है.

PM Kisan की 22वीं किस्त कब जारी होगी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी की जा सकती है. हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. ऐसे में किसानों को पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए.

इन किसानों को मिलेगी 22वीं किस्त के 2000 रुपये

पीएम किसान की 22वीं किस्त सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जो योजना की सभी शर्तों को पूरा करते हैं. किसान भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके नाम पर खेती की जमीन दर्ज होनी चाहिए. जमीन से जुड़ा रिकॉर्ड राज्य सरकार की तरफ से वेरीफाईड होना जरूरी है. इसके अलावा आधार नंबर पीएम किसान खाते से जुड़ा होना चाहिए और बैंक खाता भी आधार से लिंक और चालू होना चाहिए.

e KYC क्यों है सबसे जरूरी?

पीएम किसान योजना में e KYC पूरा करना अब अनिवार्य है. जिन किसानों ने e KYC नहीं कराई है उनके खाते में किस्त की राशि नहीं आएगी. सरकार साफ कर चुकी है कि बिना e KYC किसी भी किस्त का भुगतान नहीं होगा. इसलिए अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो जल्द से जल्द करा लें.समय पर e KYC कराने से 22वीं किस्त का पैसा बिना किसी रुकावट के खाते में आ सकता है.

e KYC कैसे पूरी करें?

किसान घर बैठे पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के जरिए e KYC पूरी कर सकते हैं.

इसके अलावा नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से भी e KYC कराई जा सकती है.



अपना नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में कैसे चेक करें?

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम पीएम किसान योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट में है या नहीं तो इन आसना स्टेप्स को फॉलो करें.

पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर Beneficiary List वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद राज्य जिला ब्लॉक और गांव का नाम सेलेक्ट करें Get Report पर क्लिक करें आपके सामने लिस्ट आ जाएगी. यहां आप आसानी से अपना नाम देख सकते हैं.



अगर आपका नाम पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट में है तो आपको अगली किस्त का लाभ मिलने की पूरी संभावना है. अगर लिस्ट में नाम नहीं दिखता है तो स्थानीय कृषि कार्यालय या सीएससी सेंटर से संपर्क करना सही रहेगा.

क्यों अटक सकती है अगली किस्त ?

कई बार किसानों की किस्त कुछ जरूरी वजहों से रुक जाती है. इसमें e KYC अधूरी होना, बैंक खाते की जानकारी गलत होना ,आधार और बैंक का लिंक न होना, जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी या किसान का पात्र न होना शामिल है. इन कारणों को समय रहते ठीक कर लेने से आगे की किस्त मिलने में परेशानी नहीं होती.

तुरंत कर लें ये जरूरी काम

अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान की 22वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आए तो e KYC जरूर पूरी करें, बैंक और आधार की जानकारी चेक करें और समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर स्टेटस देखते रहें. इससे आप 2000 रुपये की अगली किस्त आसानी से पा सकते हैं.