विज्ञापन
विशेष लिंक

कोई न जाने पीर पराई... पत्नी से विवाद और अंजलि राघव की कमर छूने के बाद पहली बार सामने आए पवन सिंह

पत्नी ज्योति सिंह की दर्द भरी चिट्ठी और हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव का स्टेज पर कमर छून से विवादों में घिरे पवन सिंह का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है. जिसमें वो लिख रहे है- कोई न जाने पीर पराई.

Read Time: 3 mins
Share
कोई न जाने पीर पराई... पत्नी से विवाद और अंजलि राघव की कमर छूने के बाद पहली बार सामने आए पवन सिंह
ज्योति सिंह, पवन सिंह और अंजलि राघव.
  • भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो स्टेज पर बिना अनुमति एक्ट्रेस की कमर छूते दिखे.
  • वायरल वीडियो में दिखी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने इस घटना पर अपनी पीड़ा जताई और इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया.
  • पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा छुपाई और कहावत के जरिए बात कही.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Pawan Singh News: भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह इन दिनों मुश्किलों में घिरे नजर आ रहे है. बीते दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो स्टेज पर सबके सामने एक एक्ट्रेस के कमर को छूते नजर आए थे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. लोगों ने कहा कि पवन सिंह को किसी भी एक्ट्रेस को बिना उसके परमिशन के इस तरह से नहीं छूना चाहिए था. इस वीडियो के वायरल होने के बाद पवन सिंह की पत्नी जयोति सिंह ने भी सोशल मीडिया पर एक दर्दभरी चिट्ठी लिखी. जिसमें उन्होंने पति से बातचीत करने की गुहार लगाते हुए यहां तक कहा कि अब मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है.

स्टेज वाले वायरल वीडियो में दिखी एक्ट्रेस ने बयां किया दर्द

स्टेज वाले वायरल वीडियो पर पवन सिंह के साथ दिखने वाली एक्ट्रेस अंजलि राघव ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में अपनी पीड़ा जाहिर की. उन्होंने कहा कि मैं दो दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूं. मुझे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि लखनऊ वाली जो घटना हुई, उसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा?

उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग तो उल्टा मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं. मीम्स बन रहे हैं कि मैं हंस रही थी, मजे ले रही थी. मुझे कोई पब्लिक में टच करेगा तो क्या मुझे खुशी होगी? मुझे मजे आएंगे?

अंजलि राघव ने कहा- हरियाणा में ऐसा हुआ होता तो जनता जवाब दे देती

अंजलि राघव ने आगे कहा, ''किसी भी लड़की को उसकी इजाजत के बिना टच करना गलत है, और अगर ऐसा तरीके से किया जाए तो यह हद से ज्यादा गलत है. अगर यही हरकत हरियाणा में किसी ने की होती तो वहां की जनता खुद जवाब दे देती, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती.''

अंजलि राघव ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का किया ऐलान

इस घटना के बाद अंजलि ने ऐलान किया कि वह अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी. उन्होंने कहा, ''अब वह अपने परिवार के साथ हरियाणा में खुश हैं और भोजपुरी में आगे कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगी.

पवन सिंह का पोस्ट- कोई न जाने पीर पराई...

पत्नी की दर्द भरी चिट्ठी और अंजलि अरोड़ा के कमर छूने के बाद उनकी ओर से जारी किए गए वीडियो के बीच पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है. इस पोस्ट में पवन सिंह ने अपनी एक तस्वीर लगाई है और कैप्शन में लिखा है- एक कहावत है- जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पराई.

पवन सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट.

पवन सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट.

यूजर कह रहे- छिछोरा वाली हरकत छोड़, पत्नी के साथ जीवन का आनंद लीजिए

पवन सिंह के इस पोस्ट पर कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं. जिसमें कई लोग उनसे पत्नी ज्योति सिंह को अपनाने की बात कहते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- पैसा बहुत कमा लिए अब इज्ज़त कमाने की बारी है वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा. छिछोरा वाली हरकत का त्याग कीजिए. अगर संभव हो तो अपनी पत्नी को अपनाकर सुखद पारिवारिक जीवन का आनन्द लीजिए.

यह भी पढ़ें - मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा... पवन सिंह की पत्नी ज्योति की दर्द भरी चिट्ठी पढ़िए

पवन सिंह ने अंजलि राघव को गलत तरीके से किया टच, एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे बहुत बुरा लगा...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pawan Singh, Pawan Singh Controversy, Pawan Singh Controversies, Pawan Singh Wife Jyoti Singh, Pawan Singh Wife Blame
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com