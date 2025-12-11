विज्ञापन

Rajaji Ke Dilwa Song: पवन सिंह के इस गाने ने सलमान को भी डांस करने पर किया मजबूर, यूट्यूब पर मिले हैं 30 करोड़ से ज्यादा व्यूज

Rajaji Ke Dilwa Song: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह हमेशा से अपने दमदार गानों और धांसू आवाज़ के लिए मशहूर रहे हैं. उनके कई गाने यूट्यूब पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर चुके हैं. लेकिन इन दिनों उनका सुपरहिट गाना ‘राजाजी के दिलवा’ फिर से चर्चा में है.

नई दिल्ली:

Rajaji Ke Dilwa Song: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह हमेशा से अपने दमदार गानों और धांसू आवाज़ के लिए मशहूर रहे हैं. उनके कई गाने यूट्यूब पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर चुके हैं. लेकिन इन दिनों उनका सुपरहिट गाना ‘राजाजी के दिलवा' फिर से चर्चा में है. वजह है इसका बिग बॉस मंच पर धमाकेदार री-एंट्री करना. हाल ही में जब पवन सिंह बिग बॉस में पहुंचे, तो उन्होंने शो के सेट पर इस गाने पर जबरदस्त डांस किया. खास बात ये रही कि सलमान खान भी खुद को रोक नहीं पाए और पवन सिंह के साथ स्टेज पर थिरकते नजर आए. दोनों का यह एनर्जेटिक डांस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. फैंस ने इस पल को बिग बॉस का सबसे एंटरटेनिंग और यादगार मोमेंट बताया.

इस गाने पर बिग बॉस के स्टेज पर नीलम गिरी को भी थिरकते हुए देखा गया और बिग बॉस के स्टेज पर जब यह तिकड़ी एक साथ आई, तो माहौल और भी मजेदार हो गया. शो की यह क्लिप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लगातार ट्रेंड कर रही है. ‘राजाजी के दिलवा' को यूट्यूब पर 30 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. दो साल पहले रिलीज हुए इस गाने में पवन सिंह की आवाज़ और वीडियो की एनर्जी ने इसे सुपरहिट बना दिया था. बिग बॉस के मंच पर सलमान खान द्वारा इस गाने पर डांस करने के बाद इसके व्यूज और भी तेजी से बढ़ गए हैं.

पवन सिंह: भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक चमका नाम

पवन सिंह सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा नहीं हैं, बल्कि अब उनका नाम बॉलीवुड में भी दमदार तरीके से उभर रहा है. अपनी पावरफुल आवाज और परफॉर्मेंस की वजह से पवन सिंह आज देशभर में पहचाने जाते हैं. उनके गाने न सिर्फ भोजपुरी दर्शकों में बल्कि पूरे देश में पसंद किए जाते हैं. फिल्म स्त्री में उनका गाना 'काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं' काफी हिट हुआ था, जिसके बाद पवन सिंह को बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स से भी ऑफर मिलने लगे.

