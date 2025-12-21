विज्ञापन
ममेरे भाई से जबरन शादी, फिर बार-बार रेप... डॉन हाजी मस्‍तान की बेटी ने PM से लगाई मदद की गुहार

डॉन हाजी मस्‍तान की बेटी हसीन मिर्जा का कहना है कि उसका रेप उसके ही मामा के बेटे ने किया, जिससे उसकी जबरन शादी करा दी गई थी. मामा के बेटे ने उनकी प्रॉपर्टी भी छीन ली है. ऐसे में डॉन की बेटी ने पीएम मोदी से मदद मांगी है.

ममेरे भाई से जबरन शादी, फिर बार-बार रेप... डॉन हाजी मस्‍तान की बेटी ने PM से लगाई मदद की गुहार
  • हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से न्याय की गुहार लगाई है
  • हसीन ने बताया कि उनकी जबरन शादी 1996 में मामा के बेटे से नाबालिग अवस्था में कराई गई थी
  • हसीन ने आरोप लगाया कि शादी के बाद मामा के बेटे ने उनकी संपत्ति पर कब्जा किया और पहचान छिपाई
मुंबई:

अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगाई है. हसीन मस्तान मिर्जा ने दावा किया है कि 1996 में उनकी जबरन शादी मामा के बेटे से कर दी गई थी. तब वह नाबालिग थीं, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ कई बार बलात्कार किया गया. हसीन ने यह भी आरोप लगाया कि मामा के बेटे ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने के लिए उनकी पहचान चुरा ली. हसीन ने दावा किया कि उनसे शादी करने से पहले मामा का बेटा, पहले ही 8 शादियों कर चुका था. 

डॉन की बेटी ने PM मोदी से की ये अपील

डॉन हाजी मस्तान की बेटी होने का दावा करने वालीं हसीन ने बताया कि उस समय वह नाबालिग थीं. उनका आरोप है कि उन पर शादी के लिए दबाव डाला गया और उन्हें गहरा सदमा पहुंचा, जिसके चलते उन्होंने तीन बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी. हसीन मस्तान मिर्जा ने एएनआई को बताया, 'मैंने अमित शाह और मोदी जी से गुहार लगाई है कि इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार, हत्या, हर दिन कुछ न कुछ घट रहा है. जैसे मेरे साथ हुआ, बलात्कार, हत्या का प्रयास, बाल विवाह, मेरी संपत्ति छीन ली गई और मेरी पहचान छुपाई गई. इसलिए मेरा मानना है कि अगर कानून सख्त होगा, तो लोग अपराध करने से डरेंगे.'

तीन तलाक की तारीफ 

हसीन की यह अपील पिछले हफ्ते इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए उनके एक वीडियो के बाद आई है, जिसमें उन्होंने न्याय के लिए अपने प्रयासों का जिक्र किया है. इस वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से एक बार फिर अपील करते हुए कहा कि उन्हें वर्षों से न्याय नहीं मिला है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के तीन तलाक कानून की प्रशंसा की, लेकिन ऐसे मामलों में तत्काल न्याय के लिए सख्त कानूनों की मांग की और कहा कि इस्लाम में इस धार्मिक कानून का दुरुपयोग हो रहा है. उन्होंने कहा, 'तीन तलाक कानून बहुत अच्छा है. यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनाया गया एक अच्छा कानून था, मैं उस समय वहां मौजूद थी. इस्लाम में तीन तलाक का दुरुपयोग हो रहा था, जिस तरह से मोदी जी ने विधेयक पारित किया, और महिलाओं का आशीर्वाद उन पर है कि उन्होंने उन्हें ऐसे कानून से मुक्ति दिलाई.'

'मैं उस व्यक्ति को सजा देना चाहती हूं जिसने...'

आरोप है कि 1996 में जिस व्यक्ति से हसीना की जबरन शादी कराई गई थी, वह उसका मामा का बेटा था. जबरन हुई इस शादी के बारे में बताते हुए हसीन मस्‍तान ने कहा, 'मैं उस व्यक्ति को सजा देना चाहती हूं जिसने इतने अपराध किए, एक बच्ची का बलात्कार किया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया. यहां तक ​​कि पुलिस भी पूछ रही थी, 'तुम उस समय क्या कर रही थी?' आज मैं वयस्क हूं, और कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है. उस समय मैं बच्ची थी. जब मुझे घर से निकाल दिया गया था, तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया.'

मुंबई के कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना हाजी मस्तान की 25 जून, 1994 को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी. हसीन मस्‍तान ने लोगों से भी अपील की है कि वे उनके पिता का नाम इसमें न घसीटें, क्योंकि यह उनका निजी मामला है, जो उनके पिता की मृत्यु के दो साल बाद हुआ. उन्‍होंने कहा, 'सबसे पहले, मैं कहना चाहती हूं कि जब मैं अपने पिता को इस तरह से पुकारा जाते हुए देखती हूं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है. बेशक, मैं उनकी बेटी हूं, इसलिए नाम लिया जाता है, लेकिन मुझे ऐसी टिप्पणियों से बहुत दुख होता है, लेकिन मैं आखिर में बेटी हूं.

