पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी नहीं दी... गैंगस्टर हरि बॉक्सर ने कहा- हम तो उन्हें जानते तक नहीं

- भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से मिली धमकी को गैंगस्टर हरि बॉक्सर ने खारिज किया है
- हरि बॉक्सर ने कहा कि पवन सिंह को गिरोह की तरफ से धमकी नहीं दी गई, वे सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे होंगे
- पवन सिंह ने सलमान खान के साथ मंच साझा करने के खिलाफ धमकी मिलने की शिकायत मुंबई पुलिस में दर्ज कराई है
भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से धमकी मिलने को लेकर गैंगस्टर हरि बॉक्सर का बड़ा बयान सामने आया है. एक ऑडियो मैसेज जारी कर हरि बॉक्सर ने साफ किया है कि पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई है. ऐसा वो सुरक्षा लेने के लिए कर रहे होंगे. हम तो पवन सिंह को जानते तक नहीं.
लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आए इस ऑडियो मैसेज में हरि बॉक्सर ने आगे कहा कि हालांकि पवन सिंह हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, थाने में शिकायत भी दी है. हम जो करते हैं खुलेआम करते हैं. जो सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे हम धमकी नहीं देंगे, बल्कि एक-47 की गोलियों से भून देंगे.
पिछले शनिवार से ही पवन सिंह की मैनेजर को उनके बारे में धमकी भरे संदेश मिल रहे थे. इसके बाद मैनेजर ने पुलिस सुरक्षा की मांग की. कॉल करने वाले व्यक्ति ने मैनेजर से कथित तौर पर कहा कि पवन सिंह को सलमान खान के साथ काम नहीं करना चाहिए या उनके साथ स्क्रीन साझा नहीं करनी चाहिए, वरना उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिकायत दी गई है कि भोजपुरी अभिनेता की टीम के एक अन्य सदस्य को भी इसी तरह के कॉल आए और कॉल करने वाला पैसे की मांग कर रहा है.
एनआईए की हिरासत में है लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई
सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में वांछित लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को पिछले महीने अमेरिका से 'निकाल' दिया गया था. अधिकारियों ने बताया था कि दिल्ली पहुंचने के बाद उसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने हिरासत में ले लिया था. अनमोल बिश्नोई पर अप्रैल 2024 में सलमान खान के आवास पर गोलीबारी और सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का संदेह है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं