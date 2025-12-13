विज्ञापन
विशेष लिंक

पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी नहीं दी... गैंगस्टर हरि बॉक्सर ने कहा- हम तो उन्हें जानते तक नहीं

पवन सिंह की मैनेजर को उनके बारे में धमकी भरे संदेश मिल रहे थे. इसके बाद मैनेजर ने पुलिस सुरक्षा की मांग की. कॉल करने वाले व्यक्ति ने मैनेजर से कथित तौर पर कहा कि पवन सिंह को सलमान खान के साथ काम नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

Read Time: 3 mins
Share
पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी नहीं दी... गैंगस्टर हरि बॉक्सर ने कहा- हम तो उन्हें जानते तक नहीं
  • भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से मिली धमकी को गैंगस्टर हरि बॉक्सर ने खारिज किया है
  • हरि बॉक्सर ने कहा कि पवन सिंह को गिरोह की तरफ से धमकी नहीं दी गई, वे सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे होंगे
  • पवन सिंह ने सलमान खान के साथ मंच साझा करने के खिलाफ धमकी मिलने की शिकायत मुंबई पुलिस में दर्ज कराई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से धमकी मिलने को लेकर गैंगस्टर हरि बॉक्सर का बड़ा बयान सामने आया है. एक ऑडियो मैसेज जारी कर हरि बॉक्सर ने साफ किया है कि पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई है. ऐसा वो सुरक्षा लेने के लिए कर रहे होंगे. हम तो पवन सिंह को जानते तक नहीं.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आए इस ऑडियो मैसेज में हरि बॉक्सर ने आगे कहा कि हालांकि पवन सिंह हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, थाने में शिकायत भी दी है. हम जो करते हैं खुलेआम करते हैं. जो सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे हम धमकी नहीं देंगे, बल्कि एक-47 की गोलियों से भून देंगे.

Latest and Breaking News on NDTV
बता दें कि भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य होने का दावा करने वाले अज्ञात लोगों से कथित तौर पर धमकी मिली थी. इन लोगों ने उन्हें अभिनेता सलमान खान के साथ मंच साझा करने के खिलाफ चेतावनी दी थी, जिसके बाद इस संबंध में मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी.

पिछले शनिवार से ही पवन सिंह की मैनेजर को उनके बारे में धमकी भरे संदेश मिल रहे थे. इसके बाद मैनेजर ने पुलिस सुरक्षा की मांग की. कॉल करने वाले व्यक्ति ने मैनेजर से कथित तौर पर कहा कि पवन सिंह को सलमान खान के साथ काम नहीं करना चाहिए या उनके साथ स्क्रीन साझा नहीं करनी चाहिए, वरना उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिकायत दी गई है कि भोजपुरी अभिनेता की टीम के एक अन्य सदस्य को भी इसी तरह के कॉल आए और कॉल करने वाला पैसे की मांग कर रहा है.

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मादक पदार्थ मामले में गुजरात की साबरमती जेल में है. मुंबई पुलिस को संदेह है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या अक्टूबर 2024 में बिश्नोई के इशारे पर की गई थी.
Latest and Breaking News on NDTV

एनआईए की हिरासत में है लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई

सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में वांछित लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को पिछले महीने अमेरिका से 'निकाल' दिया गया था. अधिकारियों ने बताया था कि दिल्ली पहुंचने के बाद उसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने हिरासत में ले लिया था. अनमोल बिश्नोई पर अप्रैल 2024 में सलमान खान के आवास पर गोलीबारी और सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का संदेह है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhojpuri Actor Pawan Singh, Singer Pawan Singh, Lawrence Bishnoi Gang, Gangster Hari Boxer, Pawan Singh Threatened By Lawrence Bishnoi
Get App for Better Experience
Install Now