पवन सिंह ने अंजलि राघव को गलत तरीके से किया टच, एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे बहुत बुरा लगा...

पवन सिंह का इवेंट में एक्ट्रेस अंजलि राघव से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद एक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते अंजलि राघव ने चुप्पी तोड़ी है.

 Anjali Raghav broke silence on Pawan Singh: पवंन सिंह के वायरल वीडियो पर अंजलि राघव का आया रिएक्शन
नई दिल्ली:

भोजपुरी सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा जा रहा है, जिसमें वह अपनी को-स्टार अंजलि राघव को गलत तरीके से टच करते देखे जा सकते हैं. यह वीडियो एक प्रमोशनल इवेंट का है, जहां दोनों अपनी नई म्यूजिक वीडियो 'सैंया सेवा करे' को प्रमोट करने पहुंचे थे. वीडियो सामने आने के बाद इस पर जमकर विवाद हो रहा है. कुछ लोग जहां पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अंजलि राघव पर भी सवाल उठा रहे हैं. इसी बीच अंजलि राघव ने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो अपलोड की हैं, जिनमें इस घटना के प्रति नाराजगी दिखाते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बनाने का फैसला सुनाती दिख रही हैं.

अपने पहले वीडियो में अंजलि ने कहा, "राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है क्योंकि मैं दो दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूं. मुझे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि लखनऊ वाली जो घटना हुई, उसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा. कुछ लोग तो उल्टा मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं. मीम्स बन रहे हैं कि मैं हंस रही थी, मजे ले रही थी. मुझे कोई पब्लिक में टच करेगा तो क्या मुझे खुशी होगी? मुझे मजे आएंगे?''

अंजलि ने आगे कहा, ''मैंने सोचा कि अगर टैग दिख भी रहा है, तो पब्लिक के सामने बोलने की क्या जरूरत है, बाद में बैकस्टेज पर भी कहा जा सकता था. इसलिए मैंने हंसकर नजरअंदाज कर दिया. लेकिन जब उन्होंने दोबारा वही बात दोहराई, तब भी मैंने पब्लिक के सामने कुछ नहीं कहा और अपनी बात खत्म की. बाद में जब मैंने अपनी टीम से पूछा कि क्या सच में कुछ लगा हुआ था, तो उन्होंने साफ कहा कि कुछ नहीं लगा था. तब मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया और मैं रोने लगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं.''

अंजलि ने बताया है कि जिस जगह इवेंट हुआ था, वहां पवन सिंह के फैंस की भारी भीड़ थी. लोग उन्हें भगवान कहकर उनके पैरों में गिर रहे थे. इस माहौल में मुझे डर था कि अगर उस वक्त कुछ कहती तो कोई उनका साथ नहीं देता. उन्हें लगा कि वो बैकस्टेज जाकर बात करेंगी, लेकिन तभी पवन सिंह इवेंट बीच में ही छोड़कर चले गए. थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुआ कि इवेंट दोबारा होगा, लेकिन अंजलि भी वहां से चली गईं और मामला वहीं खत्म हो गया.

अपने दूसरे वीडियो में अंजलि ने इस बात पर गुस्सा जाहिर किया कि उनके बयान से पहले लोगों ने बिना पूरी बात जाने उन्हें ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा, ''मैंने जब सोशल मीडिया पर इस बारे में कुछ लिखने की कोशिश की तो मुझे कॉल आया कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर तुमने कुछ लिखा तो वो तुम्हारे बारे में उल्टा-सीधा फैला देंगे. मामला और बड़ा बन जाएगा. यही सब सोचकर मैंने खुद को शांत रखा, सोचा दो दिन में मामला शांत हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.''

अंजलि राघव ने साफ कहा कि वह किसी भी ऐसी हरकत का समर्थन नहीं करतीं जो बिना अनुमति के किसी महिला के साथ की जाए. उन्होंने कहा, ''किसी भी लड़की को उसकी इजाजत के बिना टच करना गलत है, और अगर ऐसा तरीके से किया जाए तो यह हद से ज्यादा गलत है. अगर यही हरकत हरियाणा में किसी ने की होती तो वहां की जनता खुद जवाब दे देती, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती.''

इस घटना के बाद अंजलि ने ऐलान किया कि वह अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी. उन्होंने कहा, ''मैं एक आर्टिस्ट हूं, नई-नई चीजें करना चाहती हूं. पवन सिंह जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम का मौका मिला तो लगा कुछ नया सीखने को मिलेगा. अगर मराठी इंडस्ट्री से ऑफर आता तो भी मैं करती, लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे सिर्फ तकलीफ दी.''

उन्होंने कहा कि अब वह अपने परिवार के साथ हरियाणा में खुश हैं और भोजपुरी में आगे कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगी. आखिर में अंजलि ने लोगों से अपील करते हुए कहा, ''आप बताइए, उस वक्त मेरी गलती क्या थी? अगर आप मेरी जगह होते, तो क्या करते? मैंने क्या गलत किया है? मैं बस यही समझ नहीं पा रही.''

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
