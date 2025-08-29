मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा... पवन सिंह की पत्नी ज्योति की दर्द भरी चिट्ठी पढ़िए

Pawan Singh Jyoti Singh Letter: भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार और काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक भावुक चिट्ठी लिखी है. इस पत्र में उन्होंने अपने पति से मिलने और बात करने की तमाम कोशिशों के नाकाम रहने के बाद अपने दर्द को सार्वजनिक किया है. पत्र में उन्होंने यह तक लिखा कि “अब मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है…”. ज्योति सिंह का यह पत्र सोशळल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसके बाद भोजपुरी सिनेमा और राजनीति दोनों गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

ज्योति सिंह का दर्द – पति से दूरी और चुप्पी

ज्योति सिंह ने अपने पत्र की शुरुआत इन शब्दों से की – “आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी, मैं कई महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रही हूं. लेकिन आपने या आपके करीबियों ने मेरे कॉल और मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं समझा.”

उन्होंने लिखा कि वह लखनऊ तक पति से मिलने गईं, छठ पर्व के दौरान जब पवन सिंह डिहरी आए तब भी मुलाकात की इच्छा जताई, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी. इतना ही नहीं, ज्योति ने बताया कि उनके पिता भी पवन सिंह से मिलने गए थे, मगर कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला.

“मेरे माता-पिता की इज्जत से खेला जा रहा है”

ज्योति सिंह ने चिट्ठी में अपने दिल का दर्द खोलते हुए लिखा– “दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है, जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है? मेरे माता-पिता की इज्जत से खेलने का काम हो रहा है. अगर मैं आपके लायक नहीं थी तो मुझे शुरुआत में ही छोड़ देते, झूठा आश्वासन क्यों दिया? आपने मुझे लोकसभा चुनाव में साथ लाकर उस स्थिति में खड़ा कर दिया है जहां से अब मुझे आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता.”

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आत्मदाह करने पर सवाल उन्हीं पर और उनके माता-पिता पर उठेगा, इसलिए वह ऐसा कदम नहीं उठा रही हैं.

“मैंने पतिव्रता धर्म निभाया, अब आपकी बारी है”



पत्र में ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह से गुहार लगाते हुए लिखा – “मैंने सात सालों से संघर्ष किया है. मैंने हमेशा आपका साथ दिया और पत्नी धर्म निभाया. अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की. आपने अपने कई विरोधियों को माफ किया है, उन्हें गले लगाया है, लेकिन जब मैं अपनी परेशानी बताना चाहती हूं तो मुझे ही दरकिनार कर दिया जाता है.”

पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने इंस्टाग्राम पर यह खुली चिट्ठी लिखी है.

उन्होंने पति से अंतिम बार विनती करते हुए कहा –

“एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए, मेरे कॉल-मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए. कभी तो मेरा दर्द समझिए.”

चुनावी सफर और बढ़ती दूरियां

ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते लंबे समय से विवादों में रहे हैं. लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दोनों साथ नजर आए थे. ज्योति सिंह पति के लिए चुनाव प्रचार में भी सक्रिय थीं. लेकिन चुनाव के बाद तलाक की चर्चाएं तेज हो गईं. इसी दौरान ज्योति ने खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहने लगीं.

राजनीतिक महत्वाकांक्षा और निजी रिश्तों के तनाव के बीच अब इस सार्वजनिक पत्र ने फिर से दोनों के रिश्ते को सुर्खियों में ला दिया है.

ज्योति सिंह का भावुक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पवन सिंह के प्रशंसकों और राजनीतिक समर्थकों के बीच इसको लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग ज्योति सिंह के दर्द को सही ठहरा रहे हैं और पवन सिंह से उन्हें सम्मान देने की अपील कर रहे हैं. वहीं, कुछ का कहना है कि निजी विवाद को सार्वजनिक करना उचित नहीं है.

पवन सिंह के चाहने वालों का एक वर्ग मानता है कि इस पूरे विवाद का राजनीतिक असर भी हो सकता है. लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के लिए प्रचार करने के बाद जब उनके रिश्तों में खटास आई, तब ज्योति ने भी राजनीतिक मैदान में उतरने का ऐलान किया. बताया जाता है कि वह क्षेत्र में लगातार लोगों से मिल रही हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में दावेदारी कर सकती हैं.

पवन सिंह की चुप्पी

पत्र वायरल होने के बावजूद पवन सिंह की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. भोजपुरी के इस स्टार को लेकर हमेशा से विवाद चर्चा का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इस बार मामला काफी निजी और संवेदनशील है. ज्योति सिंह की चिट्ठी ने पवन सिंह को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है.

(रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट)