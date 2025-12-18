भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के धुरंधर हैं खेसारी लाल यादव, 3 साल से वायरल है ये गाना, देख चुके हैं 100 मिलियन लोग

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का बोलबाला है तो वहीं यूट्यूब पर धुरंधर साबित हो रहा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे खेसारी लाल यादव का एक गाना. यूं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकारों का जलवा दिखता है. अगर फेवरेट जोड़ियों की बात करें तो खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे को काफी पसंद किया जाता है. यहां तक कि उनके गाने को करोड़ों व्यूज भी मिलते हैं. इसी कड़ी में आम्रपाली और खेसारी का गाना 'हरियरकी ओढ़निया' काफी लोकप्रिय हो रहा है.

बता दें कि यह रोमांटिक गाना हाल ही में 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुका है. इससे फैंस में भोजपुरी जगत की दीवानगी का अंदाजा लगाया जा सकता है. गाने की इस उपलब्धि पर अभिनेत्री आम्रपाली ने खुशी जाहिर की. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर गाने का पोस्टर शेयर किया, जिसमें वे खेसारी लाल यादव के साथ नजर आ रही हैं. उन्होंने लिखा, "100 मिलियन व्यूज पूरे होने पर फिल्म 'डोली सजा के रखना' के गाने 'हरियरकी ओढ़निया' को इतना प्यार देने के लिए सभी को धन्यवाद. पूरा गाना देखने के लिए एसआरके म्यूजिक चैनल पर जाएं."

खेसारी और आम्रपाली का ये गाना फिल्म 'डोली सजा के रखना' में फिल्माया गया था. गाने को खेसारी और शिल्पी राज ने अपनी आवाज में गाया था, जबकि इसके लिरिक्स विजय चौहान ने लिखे थे और म्यूजिक आर्या शर्मा ने तैयार किया था.

फिल्म 'डोली सजा के रखना' साल 2022 में रिलीज हुई थी. इसके निर्देशक रजनीश मिश्रा थे. वहीं फिल्म का निर्माण रोशन सिंह ने किया था. फैमिली ड्रामा फिल्म 'डोली सजा के रखना' की स्टारकास्ट काफी कमाल की थी. इसमें आम्रपाली और खेसारी लाल के अलावा, रक्षा गुप्ता और विनोद मिश्रा जैसे कलाकार शामिल थे.

अभिनेत्री आम्रपाली की लोकप्रियता भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी देखने को मिलती है। इसका जीता-जागता सबूत उनका गाना 'हरियरकी ओढ़निया' है. अभिनेत्री ने न सिर्फ अभिनय से बल्कि संगीत से भी दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है. उनके गाने रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगते हैं.

अभिनेत्री ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना सफर साल 2014 में फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' से शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम कर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है.