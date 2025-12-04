विज्ञापन
एकसाथ 100 से ज्यादा उड़ान प्रभावित, यात्री परेशान... DGCA ने इंडिगो संकट पर बुला ली बड़ी बैठक

इंडिगो के साथ आई समस्या पर नागरिक विमानन मंत्रालय की भी कड़ी नजर है. मंत्रालय पूरी स्थिति को लेकर एयरलाइंस के साथ लगातार संपर्क में है. मंत्रालय ने भी एयरलाइंस से पूरी जानकारी मांगी है और स्थिति को जल्द ठीक करने का निर्देश दिया है.

बीते दो दिन में कंपनी की 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं.
  • इंडिगो एयरलाइंस की तकनीकी समस्याओं और क्रू मेंबर्स की कमी के कारण 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं है.
  • DGCA ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब कर उड़ान रुकावट के समाधान के लिए विस्तृत जानकारी मांगी है.
  • बीते 2 दिनों में मुंबई, दिल्ली समेत कई प्रमुख एयरपोर्ट से इंडिगो की 200 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं है.
नई दिल्ली:

इंडिगो एयरलाइन्स के विमान संचालन में आई दिक्कत को जल्द ठीक करने की कवायद शुरू हो गई है. देश के 8 एयरपोर्ट पर गुरुवार को कहीं तकनीकी वजह से तो कहीं क्रू मेंबर्स की कमी से इंडिगो की 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हो गई हैं. जिसकी वजह से हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हो गए और इंडिगो के कर्मचारियों से बहस भी हो गई. यात्रियों की परेशानी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया है. इंडिगो के अधिकारी आज नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारियों से मिलेंगे. उड़ानों में रुकावट कम करने के लिए इंडिगो की क्या योजना है? इसके साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो के अधिकारी से विस्तृत जानकारी मांगी है. जिससे जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जा सके.

बीते दो दिन में 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द

जानकारी के अनुसार बेंगलुरु में 42, मुंबई में 33, दिल्ली में 38, अहमदाबाद में 25, इंदौर में 11, हैदराबाद में 19, सूरत में 8 और कोलकाता में 10 सहित कई एयरोपोर्ट से बीते दो दिन में कंपनी की 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं.

इंडिगो के साथ आई समस्या पर नागरिक विमानन मंत्रालय की भी कड़ी नजर है. मंत्रालय पूरी स्थिति को लेकर एयरलाइंस के साथ लगातार संपर्क में है. मंत्रालय ने भी एयरलाइंस से पूरी जानकारी मांगी है और स्थिति को जल्द ठीक करने का निर्देश दिया है. इंडिगो एयरलाइंस से जुड़े सूत्रों के अनुसार स्थिति को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं जिससे स्थिति सामान्य जल्द हो सकती है.

नवंबर महीने में 1,232 फ़्लाइट्स कैंसिल

इंडिगो की वेबसाइट के अनुसार एयरलाइन "रोज़ाना 2,200 से ज़्यादा फ़्लाइट्स" चलाती है. मंगलवार के सरकारी डेटा से पता चला कि इसका ऑन-टाइम परफॉर्मेंस गिरकर सिर्फ़ 35 परसेंट रह गया है, जिसका मतलब है कि एक ही दिन में 1,400 से ज़्यादा फ़्लाइट्स में देरी हुई. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) के मुताबिक, नवंबर महीने में कुल 1,232 फ़्लाइट्स कैंसिल हुईं.

