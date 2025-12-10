इंडिगो फ्लाइट में सफर कर नीलम कोठारी का हुआ बुरा हाल, खाना खाकर हुईं बेहोश, पोस्ट में फूटा गुस्सा

Neelam Kothari Indigo Flight Experience: इंडिगो संकट के चलते देशभर के एयरपोर्ट्स इन दिनों अफरा-तफरी का मैदान बने हुए हैं. लगातार उड़ानें कैंसिल और लेट होने से यात्रियों की हालत खराब है. इसी हड़कंप के बीच 90s की फेमस एक्ट्रेस नीलम कोठारी ने भी अपना परेशान करने वाला अनुभव सामने रखा है. नीलम का कहना है कि टोरंटो से मुंबई लौटते वक्त उनकी फ्लाइट न सिर्फ घंटों लेट हुई, बल्कि सफर के दौरान उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो बेहोश तक हो गईं. फिर भी एयरलाइन स्टाफ ने कोई मदद नहीं की.

नीलम कोठारी का गुस्सा फूटा

एक्ट्रेस ने X पर लंबा पोस्ट लिखकर अपना दर्द बयां किया. उनका यह पोस्ट भले दो दिन पुराना हो, लेकिन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. नीलम के मुताबिक, उनकी फ्लाइट 9 घंटे से ज्यादा देरी से चली और इसी बीच फ्लाइट में खाना खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. वो बेहोश हो गईं और एक सहयात्री ने उन्हें संभाला.

नीलम ने लिखा कि होश में आने के बाद भी क्रू मेंबर्स की तरफ से न कोई फॉलोअप हुआ और न ही किसी ने यह चेक किया कि वो ठीक हैं या नहीं. उन्होंने दावा किया कि कस्टमर सर्विस से संपर्क करने की कोशिश भी बेकार गई क्योंकि वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. उन्होंने एयरलाइन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यह व्यवहार बिल्कुल अस्वीकार्य है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.

एयरलाइन ने दिया जवाब

नीलम की शिकायत वायरल होने के बाद एतिहाद एयरवेज ने भी जवाब दिया और उनसे डीएम में बात करने की अपील की. इस पूरे मामले पर लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं और कई यूजर्स एयरलाइन की आलोचना कर रहे हैं.

नीलम कोठारी का करियर

90s की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली नीलम ने ‘खुदगर्ज', ‘लव 86', ‘दो कैदी', ‘अफसाना प्यार का', ‘हम साथ साथ हैं' जैसी फिल्मों में काम किया. गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी उस दौर में खूब हिट रही. बाद में उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाते हुए ज्वेलरी बिजनेस शुरू किया. हाल ही में नीलम ‘फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' और ‘मेड इन हेवन' में नजर आई थीं.