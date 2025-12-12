विज्ञापन
इधर इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया है कि पिछले चार दिनों से ऑपरेशन लगातार सामान्य हो रहे हैं. सभी 138 डेस्टिनेशन पर कनेक्टिविटी हो गई है. ऑन-टाइम परफॉर्मेंस भी नॉर्मल स्तर पर लौट आया है.

इंडिगो संकट को लेकर CEO की लगातार दूसरे दिन DGCA में पेशी, पूछे गए तीखे सवाल

देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द होने से फैली अव्यवस्था को लेकर एविएशन रेग्युलेटर डीजीसीए की बैठक खत्म हो गई है. डीजीसीए ने लगातार दूसरे दिन इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को तलब किया था और सवाल जवाब किए. बताया जा रहा है कि इस दौरान एयरलाइंस के उड़ानों के संचालन में हुई हालिया गड़बड़ी और फ्लाइट्स रद्द होने के लिए तीखे सवाल पूछे गए. इंडिगो के अधिकारियों और डीजीसीए की बैठक दो घंटे से अधिक समय तक चली. 

इससे पहले, इंडिगो एयरलाइन्स के प्रवक्ता ने बताया था कि पिछले चार दिनों से ऑपरेशन लगातार सामान्य हो रहे हैं. शुक्रवार को घटे हुए शेड्यूल के तहत 2,000 से ज्यादा उड़ानें संचालित होंगी. उन्होंने बताया कि इंडिगो के सभी 138 डेस्टिनेशन पर अब पूरी तरह कनेक्टिविटी  हो गई है. ऑन-टाइम परफॉर्मेंस भी नॉर्मल स्तर पर लौट आया है. 

तारीखउड़ानेंरद्द हुई फ्लाइटें
8 दिसंबर1700+1
9 दिसंबर    1800+0
10 दिसंबर1900+2
11 दिसंबर1950+4
12 दिसंबर2050+(अनुमानित)

प्रवक्ता ने बताया कि 8 दिसंबर के बाद से उड़ानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. 11 दिसंबर को 1950 से ज्यादा उड़ानें हुई थीं और सिर्फ 4 फ्लाइट खराब मौसम की वजह से रद्द की गईं. 

उन्होंने बताया कि फ्लाइट रद्द होने पर सभी प्रभावित यात्रियों को तुरंत सूचना दी गई ताकि उन्हें असुविधा न हो. इंडिगो ने सभी एयरपोर्ट्स को निर्देश दिया है कि नया शेड्यूल टर्मिनल स्क्रीन पर दिखाया जाए ताकि फ्लाइट को लेकर यात्रियों को भ्रम न हो. 

इधर, इंडिगो ने ऑपरेशनल गड़बड़ी की जांच और वजह का पता लगाने के लिए खास एक्सपर्ट टीम बनाई है. इस टीम में बाहरी एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया है. टीम की अगुआई कैप्टन जॉन इल्सन करेंगे, जिनके पास कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस में 40 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है.

