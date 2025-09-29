खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर... एशिया कप में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद बोले पीएम मोदी

- भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी है.
- पीएम मोदी ने एक्स पर कहा, "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर. परिणाम वही- जीता भारत, हमारे क्रिकेटरों को बधाई."
भारत ने रविवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब अपनी झोली में डाल लिया. एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में यह पहला मौका था, जब भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल में टकराई. भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एक बड़ा पोस्ट किया है. पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर. साथ ही इस जीत के साथ ही देश भर के अलग-अलग इलाकों में लोगों ने जश्न मनाया. वहीं कई राजनेताओं ने भी जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर. परिणाम वही जीता भारत, हमारे क्रिकेटरों को बधाई."
#OperationSindoor on the games field.— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025
Outcome is the same - India wins!
Congrats to our cricketers.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा, "विजय तिलक, आज भारतीय क्रिकेट टीम ने सिर्फ एशिया कप फाइनल नहीं बल्कि बल्कि हर भारतीय का दिल जीत लिया. तिलक वर्मा और कुलदीप यादव के जबरदस्त प्रदर्शन ने इस विजय को ऐतिहासिक बना दिया."
विजय तिलक 🇮🇳— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) September 28, 2025
आज भारतीय क्रिकेट टीम ने सिर्फ़ #AsiaCupFinal नहीं, बल्कि हर भारतीय का दिल जीत लिया।@TilakV9 और @imKuldeep18 के जबरदस्त प्रदर्शन ने इस विजय को ऐतिहासिक बना दिया।#IndvsPak2025 pic.twitter.com/j2GVpCim5d
किरेन रिजिजू ने लिखा, "पाकिस्तान को हारना ही था और भारत हमेशा चैंपियन रहेगा!"
पाकिस्तान को हारना ही था और भारत हमेशा चैंपियन रहेगा!— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 28, 2025
Congratulations India 🇮🇳 pic.twitter.com/ATuefWPSjA
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं