खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर... एशिया कप में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद बोले पीएम मोदी

भारत ने रविवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब अपनी झोली में डाल लिया. एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में यह पहला मौका था, जब भारत और पाकिस्‍तान की टीम फाइनल में टकराई. भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एक बड़ा पोस्‍ट किया है. पीएम मोदी ने अपने पोस्‍ट में कहा कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर. साथ ही इस जीत के साथ ही देश भर के अलग-अलग इलाकों में लोगों ने जश्‍न मनाया. वहीं कई राजनेताओं ने भी जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एक्‍स पोस्‍ट में लिखा, "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर. परिणाम वही जीता भारत, हमारे क्रिकेटरों को बधाई."

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्‍स पर लिखा, "विजय तिलक, आज भारतीय क्रिकेट टीम ने सिर्फ एशिया कप फाइनल नहीं बल्कि बल्कि हर भारतीय का दिल जीत लिया. तिलक वर्मा और कुलदीप यादव के जबरदस्त प्रदर्शन ने इस विजय को ऐतिहासिक बना दिया."

किरेन रिजिजू ने लिखा, "पाकिस्तान को हारना ही था और भारत हमेशा चैंपियन रहेगा!"