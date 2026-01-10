ओंकार मंत्र का जाप, ड्रोन शो... सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे PM मोदी, ये है पूरा शेड्यूल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल (10-11 जनवरी) को गुजरात के सोमनाथ में रहेंगे. यहां वह 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में शामिल होंगे. 10 जनवरी को शाम लगभग 8 बजे प्रधानमंत्री ओंकार मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो देखेंगे. ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' भारत के उन नागरिकों की याद में आयोजित किया जा रहा है, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया और भावी पीढ़ियों की सांस्कृतिक चेतना को प्रभावित करते आए हैं. यह कार्यक्रम साल 1026 में महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1,000 साल पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है.

आस्था और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक

पिछली शताब्दियों में सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के कई प्रयासों के बावजूद आज यह मंदिर आस्था और राष्ट्रीय गौरव के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो इसे इसकी प्राचीन महिमा में बहाल करने के सामूहिक संकल्प और प्रयासों के कारण संभव हो पाया है. आजादी के बाद मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया. मंदिर की जीर्णोद्धार यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 1951 में हासिल हुई, जब मूल स्वरूप में बहाल किए गए सोमनाथ मंदिर के दरवाजे तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में औपचारिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए.

लगातार 72 घंटे तक ‘ओंकार' मंत्र का जाप

2026 में इस ऐतिहासिक जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने से ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' का महत्व और भी बढ़ गया है. ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में देश भर के सैकड़ों संत हिस्सा लेंगे और मंदिर परिसर में लगातार 72 घंटे तक ‘ओंकार' मंत्र का जाप किया जाएगा. ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी भारतीय सभ्यता की चिरस्थायी भावना को रेखांकित करती है और देश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का जश्न मनाने तथा उसका संरक्षण करने की मोदी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है.

PM मोदी के सोमनाथ दौरे का शेड्यूल



PM मोदी 10 जनवरी को सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां वह रात को करीब 8 बजे सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र के जाप में शामिल होंगे और फिर ड्रोन शो देखेंगे.

प्रधानमंत्री 11 जनवरी को सुबह लगभग 9:45 बजे शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया जाएगा.

शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकाला जाएगा, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा.

PM मोदी 11 जनवरी को पूर्वाह्न लगभग 10:15 बजे सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और फिर 11 बजे ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.

PM ने शेयर किया वीडियो

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस यात्रा से पहले सोमनाथ मंदिर पर बना एक वीडियो शेयर किया. इसमें सोमनाथ मंदिर के भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप को दिखाया गया है. इस वीडियो में मशहूर गायक हंसराज रघुवंशी की आवाज में दिल को छू लेने वाला गीत भी शामिल है. वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'भगवान श्री सोमनाथ सृष्टि के कण-कण में विराजते हैं. उनकी अखंड आस्था अनंत काल से निरंतर प्रवाहित हो रही है. वे सदैव भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक रहेंगे.'

वाइब्रेंट गुजरात

PM मोदी रविवार को राजकोट जाएंगे, जहां वह कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए आयोजित ‘वाइब्रेंट गुजरात' क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1:30 बजे सम्मेलन में लगाए गए व्यापार मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. अधिकारियों ने बताया कि मोदी रविवार को गुजरात औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (जीआईडीसी) के 14 ग्रीनफील्ड स्मार्ट एस्टेट के विकास की घोषणा करेंगे. वह राजकोट में जीआईडीसी के मेडिकल डिवाइस पार्क का भी उद्घाटन करेंगे. ‘वाइब्रेंट गुजरात' क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के 12 जिलों के लिए किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मकसद पश्चिमी गुजरात में निवेश और औद्योगिक विकास को नयी रफ्तार प्रदान करना है.