जहरीले कफ सिरफ का शिकार एक और बच्‍चा हो गया है. मध्यप्रदेश कके एक और मासूम बच्‍चे की महाराष्‍ट्र में नागपुर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल (GMCH) में मौत हो गई है. नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बच्चों की कुल मृत्यु संख्या 22 हो गई है, जिसमें से 16 मध्यप्रदेश के हैं और जिनमें संदिग्ध दूषित कफ सिरप से संबंधित लक्षण थे. जहरीले कफ सिरप का मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है. सूत्रों के अनुसार, विश्‍व स्‍वाथ्‍य संगठन (WHO) ने भारत सरकार से जवाब है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूछा है कि बच्चों को दी जाने वाली दवाओं की भारत में निगरानी कैसे होती है?