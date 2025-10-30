कफ सिरप तस्करी केस में अब खुलेगा राज! STF को अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह की रिमांड मिली

कफ सिरप तस्करी मामले में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को आरोपी अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है. रिमांड की यह अवधि कल यानी 12 दिसंबर की सुबह 10 बजे से शुरू होकर 14 दिसंबर की शाम 5 बजे तक जारी रहेगी.

एसटीएफ इन दोनों आरोपियों से हिरासत में लेकर कफ सिरप की तस्करी से जुड़े वित्तीय लेनदेन और फर्जी फर्मों के नेटवर्क के संबंध में गहन पूछताछ करेगी. यह कार्रवाई कफ सिरप की अवैध तस्करी के पूरे जाल को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

नशीले कफ सिरप का कारोबार

कफ सिरप का मामला इन दिनों सुर्खियां बन रहा है. इसकी जांच में एक के बाद एक नई जानकारियां सामने आ रही हैं. इस मामले में अब तक करीब 40 एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले में यूपी एसटीएफ ने वाराणसी निवासी अमित टाटा को गिरफ्तार किया था. इस मामले का एक अहम किरदार शुभम जयसवाल अभी भी कानून के शिकंजे में नहीं आया है.

यह पूरा नेटवर्क वाराणसी और जौनपुर के इर्द-गिर्द सक्रिय था.यह नेटवर्क झारखंड की फर्म के साथ मिलकर कफ सिरप के नाम पर फर्जीवाड़े में लगे हुए थे. पूर्वांचल में बनने वाले ये फर्जी कफ सिरप बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहां तक की बांग्लादेश तक भेजी जाती थी.