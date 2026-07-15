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गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स में भीषण आग लग गई. सेक्टर-29 स्थित बंद पड़े परिसर में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

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गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी
गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में फिर लगी भीषण आग! धुएं के गुबार से मचा हड़कंप, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर
गुरुग्राम:

Gurugram Kingdom of Dreams Fire: हरियाणा के गुरुग्राम स्थित चर्चित सांस्कृतिक केंद्र किंगडम ऑफ ड्रीम्स (KOD) में बुधवार को अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. सेक्टर-29 में स्थित इस बंद पड़े परिसर से उठती आग की ऊंची लपटें और धुएं का घना गुबार दूर-दूर तक दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. अधिकारियों का कहना है कि परिसर लंबे समय से बंद था और आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी.

बंद पड़े परिसर में लगी आग

जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर-29 स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स में दोपहर के समय आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी इमारत के ऊपरी हिस्से से धुएं का विशाल गुबार उठने लगा. स्थानीय लोगों ने आग और धुएं को देखकर तुरंत प्रशासन और दमकल विभाग को सूचना दी.

दमकल विभाग ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 से 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया. फायर अधिकारियों के अनुसार आग परिसर के सामने लगे थर्मोकोल और अन्य ज्वलनशील सामग्री वाले हिस्से में फैलती दिखाई दी, जिसके कारण धुआं काफी ज्यादा उत्पन्न हुआ.

फायर ऑफिसर ने क्या कहा?

फायर ऑफिसर नरेश कुमार ने कहा कि "...हमारा ऑफिस ठीक इस बिल्डिंग के पीछे है...मैंने तुरंत अपनी 5-6 गाड़ियां मौके पर भेजीं. हमें अभी आग लगने के कारण का पता नहीं है क्योंकि यह जगह काफी समय से बंद पड़ी है. यहां पहले भी एक बार आग लगी थी...कोई हताहत नहीं हुआ है..." उन्होंने बताया कि परिसर लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था और फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.

पहले भी लग चुकी है आग

अधिकारियों के अनुसार किंगडम ऑफ ड्रीम्स में इससे पहले भी आग लगने की घटना सामने आ चुकी है. उस समय भी परिसर बंद था और रात के दौरान आग लगी थी. लगातार दूसरी बार आग लगने की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और रखरखाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

गुरुग्राम की पहचान रहा है किंगडम ऑफ ड्रीम्स

किंगडम ऑफ ड्रीम्स कभी गुरुग्राम के सबसे लोकप्रिय मनोरंजन और सांस्कृतिक केंद्रों में गिना जाता था. यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक और दर्शक आते थे. हालांकि पिछले कुछ वर्षों से यह परिसर बंद पड़ा है और अब जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है.

जांच के बाद सामने आएगी वजह

फिलहाल दमकल विभाग और प्रशासन आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटा है. आग पूरी तरह बुझने के बाद फॉरेंसिक और तकनीकी जांच की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि राहत की बात यह है कि घटना के समय परिसर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.

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