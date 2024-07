"कोई भेदभाव नहीं ...": हरदीप सिंह पुरी ने बजट पर जारी विवाद के बीच विपक्ष की खिंचाई की

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने बुधवार की शाम को विपक्ष की लगातार आलोचना के जवाब में कहा कि 2024-25 का केंद्रीय बजट (Union budget) पूरे देश के लिए है, किसी एक राज्य के लिए नहीं. उन्होंने यह बात विपक्ष के उस आरोप के जवाब में कही जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार उन राज्यों की अनदेखी करती है, जिन पर बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सत्ता नहीं है.

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है. पुरी ने शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने के फैसले के लिए विपक्ष की आलोचना की. उन्होंने खास तौर पर नाम लिए बिना कांग्रेस और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके को निशाना बनाया. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.

पुरी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "बजट में कोई भेदभाव नहीं किया गया है..." उन्होंने कहा कि पिछले साल मई में 'आप' के अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत आठ विपक्षी नेताओं ने एक बैठक में भाग नहीं लिया था. उन्होंने कहा कि "23 मई को अरविंद केजरीवाल, (तमिलनाडु के) एमके स्टालिन और ममता बनर्जी समेत आठ विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने 'विकसित भारत' बैठक का बहिष्कार किया था..."

#WATCH | Union Minister Hardeep Singh Puri says, "There has been no discrimination in the budget. They have done it (opposition boycotting NITI Aayog meeting) earlier as well. On May 23, 2023 - eight Chief Ministers of the opposition including Arvind Kejriwal, MK Stalin, and… pic.twitter.com/KkNIBuMSMB