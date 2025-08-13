विपक्ष का दांव तो उल्टा पड़ गया... कांग्रेस के उठाए मुद्दे बने उन्हीं के लिए 'सिरदर्द' ; जानिए कैसे उलझे राहुल

विपक्ष इन दिनों जो भी मुद्दे उठा रहा है, वह उसी में फंसकर खुद को कमजोर कर रहा है. कह सकते हैं कि उसकी हर चाल उसे और गहरे संकट में डाल रही है. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए, इसके 4-5 उदाहरणों के साथ समझते हैं. खास तौर पर वोटों की चोरी के मुद्दे को लें, जहां विपक्ष की हर रणनीति उल्टी पड़ गई.

दावा-1: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा इलाके का जिक्र करते हुए कहा कि एक ही मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम कई बार शामिल किया गया है. कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी से उन मतदाताओं के नाम मांगे जिनका उन्होंने उल्लेख किया था, लेकिन राहुल इसका जवाब नहीं दे पाए. इसके बाद मामला और भी बिगड़ गया जब कर्नाटक सरकार के मंत्री के.एन. राजन्ना ने राहुल पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि 2024 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी. इस बयान के बाद राजन्ना को इस्तीफा देना पड़ा. इस तरह, कांग्रेस अपने ही उठाए मुद्दे में उलझकर रह गई.

कांग्रेस का मतदाता सूची में गड़बड़ी का दावा

दावा-2: बिहार में कांग्रेस ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि उसमें मिंता देवी नाम की एक वोटर का नाम शामिल है, जिसकी उम्र 124 साल बताई गई है. कांग्रेस का यह दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया, जब मिंता देवी खुद सामने आईं और उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 35 साल है, 124 नहीं. मिंता देवी ने प्रियंका गांधी के उनके नाम का टीशर्ट और फोटो छपवाने पर नाराजगी जताई और कहा कि मैं यही कहूंगी मेरा टी शर्ट पहनकर विरोध करने का अधिकार प्रियंका को किसने दिया. साथ ही उन्‍होंने प्रियंका गांधी के उनके नाम और तस्‍वीर वाला टीशर्ट पहनकर विरोध करने पर भी आपत्ति जताई.

विपक्ष का एयर इंडिया फ्लाइट के दावे पर पलटवार

दावा-3: कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि चेन्नई में एयर इंडिया की एक फ्लाइट बाल-बाल दुर्घटनाग्रस्त होने से बची, क्योंकि रनवे पर पहले से ही दूसरा विमान मौजूद था. इस दावे को एयर इंडिया और चेन्नई के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) दोनों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि लैंडिंग में देरी ATC के निर्देशों का पालन करने के कारण हुई थी, न कि किसी दुर्घटना के खतरे की वजह से.

दावा-4: विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों को तैनात किया गया था. राज्यसभा के चेयरमैन ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया था.

विपक्ष का चीन द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जे का आरोप

दावा-5: विपक्ष और राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि चीन ने भारत की 2,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है. इस दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लताड़ लगाते हुए पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? कोर्ट ने उनसे इस दावे के समर्थन में दस्तावेज या सबूत पेश करने को कहा.



