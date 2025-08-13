विज्ञापन
विशेष लिंक

समोसे पर पोस्टरवार, सांसद रवि किशन पर सपा नेता ने साधा निशाना

गोरखपुर के अंबेडकर चौक पर बुधवार 13 अगस्त को भोर में यह पोस्टर लगाया गया है. इस पोस्टर में ऊपर 8 साल की बच्ची आफरीन की डूबने से हुई मौत पर सवाल उठाया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
समोसे पर पोस्टरवार, सांसद रवि किशन पर सपा नेता ने साधा निशाना
  • गोरखपुर के सांसद रविकिशन विपक्ष के निशाने पर हैं और सांसद पद मिलने पर पोस्टर के जरिए बधाई दी गई है
  • सपा नेता ने संसद में समोसा मुद्दा उठाने के बाद जल जमाव पर ध्यान न देने की आलोचना की है
  • गोरखपुर के अंबेडकर चौक पर 13 अगस्त को जल जमाव और 8 वर्षीय बच्ची आफरीन की मौत पर पोस्टर लगाया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

यूपी के गोरखपुर के सांसद रविकिशन एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं. सपा नेता ने समोसा का मुद्दा संसद में उठाने के बाद सांसद रत्न मिलने पर उन्हें पोस्टरवार कर बधाई दी है. सपा नेता ने लिखा है कि शहर में जल जमाव पर ध्यान देते तो 8 साल की बच्ची की डूबने से मौत नहीं होती. गम्भीर मुद्दे पर लगा ये पोस्टर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. 

गोरखपुर के अंबेडकर चौक पर बुधवार 13 अगस्त को भोर में यह पोस्टर लगाया गया है. इस पोस्टर में ऊपर 8 साल की बच्ची आफरीन की डूबने से हुई मौत पर सवाल उठाया गया है. इसके साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है. पोस्टर में विपक्ष ने भाजपा सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया है. 

मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष अविनाश तिवारी ने पोस्टर जारी कर सांसद रविकिशन से मांग करते हुए कहा है कि वह शहर के जल जमाव समेत अन्य मुद्दों पर भी ध्यान दें. उन्होंने कहा कि शहर में जल जमाव नहीं होता तो नाले में बहकर 8 साल की मासूम आफरीन की मौत नहीं हुई होती.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gorakhpur MP Ravikishan, Opposition Poster, Waterlogging Issue, Child Death Gorakhpur, Afreen Drowning Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com