नीतीश कुमार 20 नवंबर को दोपहर 1.30 बजे पटना के गांधी मैदान में लेंगे सीएम पद की शपथ

Nitish Kumar Oath Ceremony: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नव-निर्वाचित एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. बुधवार दोपहर बाद विधानसभा में बुलाई गई एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश को विधायक दल का नेता चुना गया. अब नीतीश कुमार गुरुवार 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. नीतीश के साथ कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे. हालांकि मंत्रियों की लिस्ट अभी सामने नहीं आई है.

पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेंगे नीतीश कुमार

इस बीच नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण की टाइमिंग में बदलाव की जानकारी सामने आई है. मालूम हो कि इस समारोह के लिए गांधी मैदान में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है. हालांकि अब जो जानकारी सामने आई है कि उसके अनुसार नीतीश के शपथ ग्रहण का समय बदल गया है.

दोपहर बाद 1.30 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह



पहले यह जानकारी आई थी कि नीतीश कुमार गुरुवार को सुबह 11.30 बजे 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे. लेकिन अब सामने आई जानकारी के अनुसार नीतीश गुरुवार को दोपहर बाद 1.30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे. नीतीश के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए अलग-अलग नेताओं को निमंत्रण पत्र मिलने लगा है. जिसमें बदले हुए समय का जिक्र है.

नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए जदयू केसी त्यागी को मिला निमंत्रण पत्र.

एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे. जहां उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा. साथ ही उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया. इस दौरान नीतीश कुमार के साथ एनडीए घटक दल के सभी बड़े नेता मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें - Bihar Updates: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, शपथ ग्रहण कल, पढ़ें हर एक अपडेट