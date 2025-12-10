नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के मंत्री वेतन के साथ ले रहे हैं पेंशन, RTI में बड़ा खुलासा

विज्ञापन
बिहार सरकार के मंत्री वेतन के साथ-साथ पेंशन भी ले रहे हैं. ये चौंकाने वाला खुलासा एक आरटीआई में हुआ है. ऐसे कुल 8 लोग हैं जो पेंशन भी ले रहे हैं.

पटना:

बिहार में एक आरटीआई से ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे विपक्ष को राज्य सरकार को घेरने का मुद्दा मिल सकता है. दरअसल, आरटीआई में जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री वेतन के साथ-साथ पेंशन भी ले रहे हैं. 

आरटीआई से सामने आई जानकारी में बिहार के कई ऐसे नेताओं के नाम हैं जो संसद के सदस्य हैं और अब पूर्व सदस्य के तौर पर बिहार सरकार से पेंशन ले रहे हैं. इस आरटीआई में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम बिहार सरकार के मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और केंद्र सरकार में मंत्री सतीश चंद्र दुबे का है.  2 दिसंबर 2025 को ये आरटीआई लिस्ट सामने आई है. इस लिस्ट में कुल 8 लोगों के नाम हैं. 

गौरतलब है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कुछ दिन पहले ही एनडीए सरकार का गठन हुआ है. एनडीए ने राज्य में 202 सीटों पर विजय हासिल की है. वहीं आरजेडी को केवल 25 सीटें ही मिली हैं. अब इस आरटीआई से हुए खुलासे के बाद विपक्ष को सत्ता पक्ष पर हमलावर होने का मौका मिल सकता है. 

RTI के अनुसार ये नेता एक साथ ले रहे वेतन-पेंशन

सतीश चंद्र दूबे

बिजेंद्र प्रसाद यादव

उपेंद्र कुशवाहा

देवेश चंद्र ठाकुर

ललन कुमार सर्राफ

संजय सिंह

नितीश मिश्रा

