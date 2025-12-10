नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के मंत्री वेतन के साथ ले रहे हैं पेंशन, RTI में बड़ा खुलासा

बिहार में एक आरटीआई से ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे विपक्ष को राज्य सरकार को घेरने का मुद्दा मिल सकता है. दरअसल, आरटीआई में जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री वेतन के साथ-साथ पेंशन भी ले रहे हैं.

आरटीआई से सामने आई जानकारी में बिहार के कई ऐसे नेताओं के नाम हैं जो संसद के सदस्य हैं और अब पूर्व सदस्य के तौर पर बिहार सरकार से पेंशन ले रहे हैं. इस आरटीआई में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम बिहार सरकार के मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और केंद्र सरकार में मंत्री सतीश चंद्र दुबे का है. 2 दिसंबर 2025 को ये आरटीआई लिस्ट सामने आई है. इस लिस्ट में कुल 8 लोगों के नाम हैं.

गौरतलब है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कुछ दिन पहले ही एनडीए सरकार का गठन हुआ है. एनडीए ने राज्य में 202 सीटों पर विजय हासिल की है. वहीं आरजेडी को केवल 25 सीटें ही मिली हैं. अब इस आरटीआई से हुए खुलासे के बाद विपक्ष को सत्ता पक्ष पर हमलावर होने का मौका मिल सकता है.

RTI के अनुसार ये नेता एक साथ ले रहे वेतन-पेंशन

सतीश चंद्र दूबे

बिजेंद्र प्रसाद यादव

उपेंद्र कुशवाहा

देवेश चंद्र ठाकुर

ललन कुमार सर्राफ

संजय सिंह

नितीश मिश्रा