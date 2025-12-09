पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बताया बिहार जीत का शिल्पकार, बैठकों में सांसदों को दिए ये निर्देश

एनडीए के सभी सांसदों की मंगलवार को एक बैठक में बिहार चुनावों में शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी गई. वहीं पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत को गठबंधन की जीत बताया. इसके साथ ही एनडीए सांसदों की इस बैठक में पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस जीत का असल शिल्पकार कहा. इस दौरान उन्होंने सांसदों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें : किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए... NDA सांसदों की बैठक में जानें पीएम मोदी ने दिया क्या संदेश

बजट पर फीडबैक दें: सांसदों से कहा गया कि आगामी बजट को लेकर अपने सुझाव और फीडबैक दें

सांसदों से कहा गया कि आगामी बजट को लेकर अपने सुझाव और फीडबैक दें संसदीय क्षेत्र में सक्रिय रहें: पीएम ने सांसदों को अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने को कहा

पीएम ने सांसदों को अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने को कहा अटल जयंती कार्यक्रम में शामिल हों: 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने का निर्देश दिया

25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने का निर्देश दिया जनता के फंसे पैसे वापस दिलाने में मदद करें: पीएम ने कहा कि बैंकों में जनता के लगभग ₹78,000 करोड़ फंसे हैं, इन्हें वापस दिलाने में मदद करें

पीएम ने कहा कि बैंकों में जनता के लगभग ₹78,000 करोड़ फंसे हैं, इन्हें वापस दिलाने में मदद करें वीर बाल दिवस का आयोजन करें: 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के कार्यक्रम अपने क्षेत्रों में आयोजित करने को कहा

पीएम मोदी को पहनाई माला

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जे. पी. नड्डा संसद भवन परिसर में आयोजित राजग संसदीय दल की बैठक में मौजूद रहे. जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) नेता संजय झा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री को माला पहनाकर बधाई दी. सोमवार को बिहार के राजग नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मोदी से मुलाकात की थी और राज्य विधानसभा चुनावों में गठबंधन की शानदार जीत के लिए उन्हें बधाई दी थी.

ये भी पढ़ें : PM मोदी ने सोनिया गांधी को दी जन्मदिन की बधाई, स्टालिन और डीके शिवकुमार ने भेजे ये शुभकामना संदेश

पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों से कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन की बड़ी जीत के बाद जनता के कल्याण के लिए और अधिक जोश के साथ काम करना होगा. उन्होंने कहा, “बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है.” पिछले माह हुए 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा चुनावों में राजग ने 202 सीट हासिल कीं, जिससे जद(यू) प्रमुख नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया. गठबंधन सहयोगियों में भाजपा ने 89, जद(यू) ने 85, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने पांच और रालोमो ने चार सीट जीतीं.