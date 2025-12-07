विज्ञापन
बिहार में अब बेखौफ होकर करें बिजनेस, नीतीश सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय में रविवार को अलग-अलग संयुक्त मोर्चा की बैठकें आयोजित की गईं, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने की.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जैसे अब बिहार में भी उद्योगों की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल का गठन किया जाएगा, जिसका नाम बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (BISF) होगा. इसका ऐलान राज्य के उद्योग मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किया.

क्यों जरूरी है BISF?

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि राज्य में निवेशकों को बिना किसी डर के निवेश करने और नए उद्योग बनाने के लिए एक अलग सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है. BISF का गठन इसी उद्देश्य को पूरा करेगा ताकि राज्य में कानून का राज मजबूत हो सके और औद्योगिक माहौल सुरक्षित बने. इसके लिए जल्द ही राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा.

सरकार का रोडमैप

मंत्री जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई बैठक के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की दो बड़ी प्राथमिकताएं हैं-

  • कानून का राज
  • युवाओं को रोजगार

इन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, उद्योग विभाग को एक रोडमैप और टाइम-बाउंड कार्यक्रम पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं.

बीजेपी संगठन की मजबूती पर जोर

बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय में रविवार को अलग-अलग संयुक्त मोर्चा की बैठकें आयोजित की गईं, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने की. दिलीप जायसवाल ने कहा, कार्यकर्ताओं के अनुभव जानने और संगठन को और मजबूत बनाने के लिए सुझाव लिए जाएंगे, ताकि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और बेहतरीन प्रदर्शन कर सके.

