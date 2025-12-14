विज्ञापन
विशेष लिंक

बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे नितिन नवीन, जानें इससे पहले किसके नाम था ये रिकॉर्ड

कायस्थ समुदाय से संबंध रखने वाले नितिन नवीन मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह लेंगे. नवीन पांच बार के विधायक हैं. वर्तमान में वह बिहार में पथ निर्माण मंत्री और पटना के बांकीपुर से विधायक हैं.

Read Time: 3 mins
Share
बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे नितिन नवीन, जानें इससे पहले किसके नाम था ये रिकॉर्ड
  • भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है
  • नितिन नवीन 14 जनवरी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, ऐसे में वो सबसे युवा अध्यक्ष होंगे
  • नितिन नवीन जेपी नड्डा की जगह लेंगे, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और उन्हें विस्तार मिला था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रविवार को बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया. बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने उनको इस पद के लिए चुना है. 14 जनवरी के बाद नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की औपचारिक घोषणा हो सकती है. ऐसे में वो बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे.

अगले साल जनवरी में जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे, तब उनकी उम्र केवल साढ़े 45 साल रहेगी. इससे पहले अमित शाह 49 वर्ष की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, जबकि नितिन गडकरी ने 52 साल की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था.

Latest and Breaking News on NDTV

वहीं इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी केवल 43 वर्ष की उम्र में पहली बार 1968 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी 1973 में 45 वर्ष की उम्र में पहली बार भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे.

कायस्थ समुदाय से संबंध रखने वाले नितिन नवीन मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह लेंगे. नवीन पांच बार के विधायक हैं. वर्तमान में वह बिहार में पथ निर्माण मंत्री और पटना के बांकीपुर से विधायक हैं. वह पहले भी कई बार मंत्री रहे हैं.

नड्डा को जनवरी 2020 में भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और वह अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. नड्डा को 2024 के लोकसभा चुनावों तक पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कार्यकाल विस्तार दिया गया था.

ये भी पढ़ें: SUPER EXCLUSIVE: 'संगठन को और मजबूती देना ही मेरी प्राथमिकता होगी', NDTV से बोले BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन

नितिन नवीन को उनकी नियुक्ति पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उन्होंने एक 'मेहनती कार्यकर्ता' के रूप में अपनी विशिष्टता साबित की है और विश्वास व्यक्त किया कि उनकी ऊर्जा और समर्पण पार्टी को मजबूत करेगा.

Latest and Breaking News on NDTV

प्रधानमंत्री ने कहा, 'वह एक युवा और कर्मठ नेता हैं जिनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है और बिहार में कई बार विधायक एवं मंत्री के रूप में उनका प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है. उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगन से काम किया है.'

मोदी ने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘वह अपने विनम्र स्वभाव और व्यावहारिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं. मुझे विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे. भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई.''

ये भी पढ़ें: नड्डा की जगह लेने वाले नितिन नवीन आख़िर कैसे बने BJP के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष, पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी

पार्टी नेताओं ने कहा कि नवीन युवा हैं और उन्हें शासन तथा जनता एवं संगठन के लिए काम करने का व्यापक अनुभव है. उन्होंने युवा मोर्चा के लिए भी व्यापक रूप से काम किया है और राज्य प्रभारी के रूप में भी उन्हें अनुभव प्राप्त है.

Latest and Breaking News on NDTV

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nitin Nabin, Nitin Nabin BJP National Working President, Nitin Nabin Youngest BJP President, BJP National Executive, Nitin Nabin Latest News
Get App for Better Experience
Install Now