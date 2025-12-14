BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, ऐलान के बाद पहला इंटरव्यू EXCLUSIVE, बताया क्या करेंगे पहले?

Nitin Nabin Exclusive: बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किए जाने के बाद नितिन नवीन के पास बधाईयों का तांता लगा है. केंद्र से लेकर अलग-अलग राज्यों ने नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं. बीजेपी के पटना दफ्तर पर जश्न का माहौल है. इस बीच नितिन नवीन ने एनडीटीवी से खास बातचीत की. NDTV से बातचीत में नितिन नवीन ने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई. साथ ही बंगाल और असम चुनाव के बारे में भी जिक्र किया.

NDTV से नितिन नवीन ने बताई प्राथमिकताएं

रविवार को पटना में नितिन नवीन ने NDTV से कहा- "प्राथमिकता तो निश्चित रूप से संगठन को और मजबूती देना, गढ़ने का काम करना है. सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी संगठन को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी नेतृत्व देना है. संगठन को नीचे से उभारना है. केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे पर उतरना. मैं मानता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा ही है कि मैं यहां हूं."



बंगाल और असम चुनाव पर नितिन नवीन ने कहा कि इन सब चीजों पर बैठ कर निर्णय करेंगे. संगठन नीचे से ऊपर तक इतना मजबूत है कि बंगाल में भी फतह करेंगे.

नितिन नवीन ने संगठन के हर स्तर पर किया है काम



नितिन नवीन को बीजेपी में एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने संगठन के हर स्तर पर काम किया है. युवा मोर्चा से लेकर राज्य सरकार और अब राष्ट्रीय संगठन तक उनका सफर पार्टी के भीतर भरोसे का प्रतीक माना जाता है.पार्टी के अंदर उन्हें एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गनाइज़र, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिस्ट और ग्राउंड कनेक्ट लीडर के रूप में जाना जाता है. यही वजह है कि जब पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को और धार देने की जरूरत महसूस हुई, तो नेतृत्व की नजर नितिन नवीन पर जाकर ठहरी.



यह भी पढ़ें - नड्डा की जगह लेने वाले नितिन नवीन आख़िर कैसे बने BJP के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष, पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी