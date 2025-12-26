गुवाहाटी पहुंचे नितिन नबीन, असम चुनाव के लिए BJP कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया जीत का मंत्र

2026 की शुरुआत में होने वाले असम चुनावों बीजेपी अपना ध्यान लगाए हुए है. इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुवाहाटी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने पार्टी से नवगठित बूथों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की. ये बात उन्होंने पार्टी के अभियान 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' की शुरुआत के दौरान कार्यकर्ताओं से कही.

नितिन नबीन ने दो दिवसीय असम राज्य बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ने कहा, “हमने देखा है कि कैसे अवैध प्रवासियों ने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया, कैसे हमारे अधिकार छीन लिए गए. सिर्फ वोट बैंक के लिए सत्ता में बैठे ये लोग मूक दर्शक बने रहे. लोगों ने बीजेपी और एनडीए पर भरोसा किया. हमने अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान शुरू किया. हमें जनता का समर्थन और सहयोग मिल रहा है.

100 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य

कांग्रेस पर हमलावर नितिन नबीन ने कहा कि कांग्रेस ने धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति की है. बीजेपी ने असम में 1.29 लाख बीघा जमीन वापस हासिल कर ली है. चुनाव से पहले यह आखिरी राज्य कार्यकारी बैठक होगी. हम 100 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रख रहे हैं. उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदान केंद्रों को मजबूत करने की अपील की.

गुवाहाटी में सभा को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि असम विधानसभा चुनाव से पहले मतदान केंद्रों को मजबूत किया जाना चाहिए और प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता को बूथों को मजबूत करने के लिए समर्पित रूप से काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि पहले हमारे पास 28,000 बूथ थे, अब हम चुनाव से पहले असम में 31,400 बूथ बनाएंगे. बूथ कार्यकर्ता ही मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का भविष्य तय करते हैं. हमारा ध्यान नए बनाए गए मतदान केंद्रों पर होना चाहिए और सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को और मजबूत किया गया है.

चुनाव में 3 महीने बचे हैं, सहयोगियों को जीत दिलाने पर फोकस

उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में केवल तीन महीने बचे हैं और प्रत्येक पार्टी सदस्य को अभी से एनडीए को अधिकतम सीटें जिताने के लिए काम करना चाहिए. हमें पार्टी के लिए काम करना चाहिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं. बीजेपी में हम हमेशा पार्टी को प्राथमिकता देते हैं, व्यक्तिगत लाभ को नहीं. न केवल राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर बल्कि सूक्ष्म स्तर पर भी पार्टी की सफलता को उजागर करने की आवश्यकता है. हमें पार्टी की हर सफलता को उजागर करना चाहिए. हमारा ध्यान गठबंधन सहयोगियों पर होना चाहिए और हमें अपने सहयोगियों को सीटों पर जीत दिलानी चाहिए. हमें एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में अवैध घुसपैठ को एक अहम मुद्दे के रूप में उठाना होगा. जो पार्टियां अवैध घुसपैठ का समर्थन करती हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों का इस्तेमाल करती हैं, वे हमेशा चाहती हैं कि सरकार उन्हीं के द्वारा चुनी जाए, लेकिन कोई भी एनडीए कार्यकर्ता उन्हें ऐसा नहीं होने देगा.

बिहार चुनान पर कही ये बात

बिहार चुनावों से पहले, कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था. लेकिन बिहार के नतीजों के बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया है. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 50 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर हासिल करना है. अगर जनता हमें 60 सीटें देती है और हमें सरकार बनाने देती है, तो यह काफी है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि एनडीए सरकार बनाएगी. बता दें कि गुवाहाटी में नितिन नबीन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के साथ रोड शो में भी भाग लिया. राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लगभग 900 पार्टी सदस्यों ने भाग लिया.