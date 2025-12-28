अमित शाह और राहुल गांधी के आवास के नजदीक रहेंगे नितिन नवीन, मिलेगी ज़ेड प्लस सुरक्षा 

BJP के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को राजधानी दिल्ली में नया घर मिल गया है. उन्हें लटियन जोन में नौ सुनहरी बाग रोड बंगला दिया गया है. यह उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और ज़ेड प्लस सुरक्षा होने के कारण आवंटित किया गया है. चौदह दिसंबर को पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित होने के बाद से अपने दिल्ली प्रवास में उनका स्थायी निवास नहीं था. इससे पहले अपनी दिल्ली यात्रा में वे अमूमन बिहार निवास में ही रुका करते थे.



दिलचस्प बात यह है कि नितिन नवीन अब लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नजदीक रहेंगे. दरअसल, राहुल गांधी को पांच सुनहरी बाग रोड आवंटित किया गया है. ऐसे में नवीन का सरकारी बंगला केवल दो बंगले छोड़ कर है. नवीन संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजु के पड़ोसी होंगे और गृह मंत्री अमित शाह का सरकारी निवास 6 ए कृष्णा मेनन मार्ग उनके घर से कुछ ही कदम दूर रहेगा. केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान को भी इसी रोड पर बंगला आवंटित किया गया है. संसद और पार्टी मुख्यालय के नजदीक सरकारी निवास होने से नितिन नवीन को पार्टी का कामकाज करने में आसानी होगी.



सुनहरी बाग के सरकारी बंगले टाइप 8 हैं. करीब आठ से साढ़े आठ हजार वर्ग फीट में फैले इन बंगलों में आठ कमरे तक होते हैं जिनमें पांच बेडरूम, स्टडी रूम, ड्राइंग, डाइनिंग एरिया, गैराज, सर्वेंट क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर और आगे और पीछे लॉन तथा अत्याधुनिक सुविधाएं होती हैं. टाइप 8 सबसे ऊंची श्रेणी के बंगले हैं जो आमतौर पर कैबिनेट मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के जज, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों को दिए जाते हैं.



खबरों के अनुसार नितिन नवीन को कड़ी सुरक्षा भी दी जा रही है. गृह मंत्रालय उन्हें ज़ेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करेगा. इसके तहत 36 सुरक्षाकर्मी प्रदान किए जाते हैं जिनमें एनएसजी और सीआरपीएफ के कमांडो भी शामिल हैं. मूवमेंट में एस्कॉर्ट वाहन और पायलट कार भी शामिल होता है.



बीजेपी सूत्रों के अनुसार नितिन नवीन को जगत प्रकाश नड्डा की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होगी. संभावना है कि मकर संक्रांति के बाद 20 जनवरी तक वे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे और मार्च-अप्रैल 2026 में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद उनके निर्वाचन पर औपचारिक मुहर लगा देगी. नए अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक होगा लेकिन संभावना है कि 2029 का लोक सभा चुनाव बीजेपी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेगी.

