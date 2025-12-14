बदलेगी बीजेपी की सूरत, ‘नवीन’ टीम जल्दी ही आएगी सामने

नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ ही बीजेपी संगठन में बड़े बदलावों ने भी दस्तक दे दी है. संभावना है कि जनवरी में नवीन जे पी नड्डा की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभाल लें और उसके बाद उनकी टीम का गठन होगा. वर्तमान अध्यक्ष नड्डा की टीम में ऐसे कई नेता हैं जो लंबे समय से संगठन में हैं. संभावना है कि नितिन नवीन अपनी टीम में नए चेहरों को जगह दें. इनमें कई अन्य राज्यों से युवा नेताओं को दिल्ली लाया जा सकता है.

अभी टीम नड्डा में 11 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सात राष्ट्रीय महासचिव और 11 राष्ट्रीय सचिव हैं.इनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को वरिष्ठता के नाते टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर जगह मिली थी.इसी तरह अरुण सिंह पिछले दस वर्षों से महासचिव के पद पर काबिज हैं. बी एल संतोष भी लंबे समय से संगठन महासचिव हैं. सुनील बंसल 2022 से और तरुण चुग, राधा मोहन दास अग्रवाल, विनोद तावड़े, दुष्यंत कुमार गौतम भी लंबे समय से राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं.

माना जा रहा है कि नितिन नवीन की टीम का गठन जल्द ही होगा.इसमें कई वरिष्ठ नेताओं की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम से विदाई हो सकती है.बीजेपी युवा नेतृत्व का संदेश देने के लिए नितिन नवीन के समकक्ष नेताओं को टीम में जगह दे सकती है. यह तीसरी पीढ़ी के आगमन की आहट भी होगी. इसके लिए राज्यों से नेताओं को दिल्ली लाया जा सकता है. इसी तरह राष्ट्रीय सचिवों में बड़े पैमाने पर बदलाव की संभावना है.



बीजेपी में नए नेतृत्व के साथ ही अब मोदी मंत्रिपरिषद में फेरबदल की आहट भी शुरू हो जाएगी.संभावना है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी अगले महीने या फिर पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद फेरबदल किया जाए.पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनने से खाली जगह को भी भरना होगा. इसके साथ ही आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं.इसी तरह लंबे समय से कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदलने की भी अटकलें चल रही हैं. प्रदर्शन के आधार पर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बदला जा सकता है.इनमें ऐसे राज्य शामिल हैं जहां अगले एक से दो साल के भीतर चुनाव होने हैं.कुल मिला कर नितिन नवीन के आने से बीजेपी संगठन और सरकारों में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. संभावना है कि जल्दी ही इस मामले में तस्वीर साफ हो.

