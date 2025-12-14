अभी कार्यकारी, 14 जनवरी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे नितिन नवीन, समझिए BJP का पूरा प्लान

बीजेपी ने एक बेहद चौंकाने वाले निर्णय में बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया. वे फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ काम करेंगे. माना जा रहा है कि अगले महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसमें उन्हें औपचारिक रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाएगा.

अभी क्यों नहीं बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष

सोलह दिसंबर से खरमास शुरू होगा, जो 14 जनवरी तक चलेगा. इस दौरान बीजेपी बड़े राजनीतिक निर्णय करने से बचती है. यही कारण है कि यूपी अध्यक्ष के चुनाव वाले दिन ही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई. इसीलिए अब संभावना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अगले महीने 14 जनवरी के बाद हो. वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं. इसके लिए केवल चुनाव कार्यक्रम घोषित करना ही बाकी रह गया है. औपचारिक रूप से अध्यक्ष चुने जाने के बाद अप्रैल में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगा दी जाएगी.



50 से कम उम्र के नितिन नवीन पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह दोनों की पसंद हैं. ऐसे में उन्हें विशाल संगठन को संभालने में कठिनाई नहीं आएगी. 23 मई 1980 को जन्मे नितिन नवीन केवल 45 वर्ष के हैं और बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक हैं.

नितिन नवीन ही क्यों