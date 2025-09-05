NDTV GST कॉन्क्लेव: वित्त मंत्री निर्मला रहेंगी साथ, 9 सितंबर को GST 2.0 पर हर बारीक बात

हाल ही में हुए जीएसटी सुधारों ने देशवासियों को दिवाली से पहले दिवाली गिफ्ट दे दिया है. ये सुधार न केवल करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत बनकर आए हैं, बल्कि इन्होंने भारतीय अर्थव्यस्‍था को मजबूत करने की राह आसान की है. 'एक राष्ट्र, एक टैक्‍स' के रूप में जाना जाने वाला जीएसटी अपने सेकेंड एडीशन GST 2.0 में प्रवेश कर रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि ये 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण इंजन साबित होगा. इसी संदर्भ में, एनडीटीवी प्रॉफिट एक विशेष मंच लेकर आ रहा है- जीएसटी कॉन्क्लेव- 'रीफॉर्म्स फॉर अ रीसर्जेंट इंडिया'.

9 सितंबर, मंगलवार को आयोजित होने वाले इस महासम्मेलन में देश के नीति-निर्माता, उद्योगपति और विशेषज्ञ एक ही छत के नीचे जुटेंगे. यह कॉन्क्लेव पोस्ट-बजट राउंडटेबल की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य जीएसटी सुधारों के प्रभाव और भविष्य की दिशा पर गहन चर्चा करना है. इस महत्वपूर्ण आयोजन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शिरकत करेंगी, जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी पर अपनी दूरदर्शिता साझा करेंगी.

NDTV पर होंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

ऐसी होगी कार्यक्रम की रूपरेखा

कॉन्‍क्‍लेव की शुरुआत दोपहर 3:00 बजे से होगी, जहा 'रीफॉर्म्स फॉर अ रीसर्जेंट इंडिया - द रोलआउट' सत्र में राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव जीएसटी के कार्यान्वयन और इसके शुरुआती प्रभावों पर प्रकाश डालेंगे. ये सत्र एक महत्वपूर्ण मुख्य भाषण (कीनोट) के साथ शुरू होगा, जो पूरे कॉन्क्लेव के लिए एक दिशा तय करेगा.

इसके बाद, दोपहर 3:30 बजे 'पावरिंग ग्रोथ: द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव' सत्र में उद्योग के नजरिए से जीएसटी के प्रभाव पर चर्चा होगी. इस सत्र में संजय कुमार अग्रवाल, (सीबीआईसी), और राजीव मेमानी, (सीआईआई के अध्यक्ष), जैसे दिग्गज शामिल होंगे. वे बताएंगे कि कैसे जीएसटी ने व्यवसायों के लिए नियमों को सरल बनाया है और विकास को गति दी है.

शाम 4:00 बजे, 'जीएसटी 2.0: पुशिंग ग्रोथ फॉर अ विकसित भारत' सत्र में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन भारत के विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में जीएसटी की भूमिका पर अपनी विशेषज्ञ राय देंगे. यह सत्र इस बात पर जोर देगा कि जीएसटी 2.0 कैसे देश को 'विकसित भारत' बनाने के लिए प्रेरित करेगा.

अगला सत्र, शाम 4:30 बजे 'बूस्टिंग स्पेंडिंग: चीपर, अफोर्डेबल, एस्पिरेशनल', जीवन बीमा, बीमा, और ऑटोमोटिव क्षेत्रों पर जीएसटी के प्रभाव की पड़ताल करेगा. इसमें सैनजीव कृष्णन (पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष) और अजय सेठ (आईआरडीएआई के अध्यक्ष) जैसे विशेषज्ञ शामिल होंगे. साथ ही, अमेज़न, एलजी/सैमसंग, नेस्ले/एचयूएल/पी एंड जी, और बजाज आलियांज/टाटा एआईजी/मैक्स लाइफ जैसी प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे, जो उपभोक्ताओं की खर्च करने की क्षमता पर जीएसटी के सकारात्मक असर को समझाएंगे.

शाम 5:00 बजे 'जीएसटी 2.0: रीफॉर्म्स फॉर एन एस्पिरेशनल इंडिया' सत्र में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के सदस्य संजीव सान्याल, संजय मिश्रा और शमिका रवि जैसे विशेषज्ञ विचार-विमर्श करेंगे. वे बताएंगे कि जीएसटी कैसे एक महत्वाकांक्षी भारत के निर्माण में सहायक हो रहा है.

वित्त मंत्री का संबोधन

कॉन्क्लेव का सबसे महत्वपूर्ण क्षण शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच आएगा, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 'जीएसटी 2.0: रीफॉर्म्स फॉर अ रीसर्जेंट इंडिया' पर अपना संबोधन देंगी. यह सत्र न केवल हाल के सुधारों का विश्लेषण करेगा, बल्कि भविष्य के रोडमैप को भी रेखांकित करेगा, जिससे भारत की आर्थिक ग्रोथ स्टोरी को और बल मिलेगा.

इसके बाद, शाम 6:30 बजे, 'ड्राइविंग रीफॉर्म्स: द जीएसटी इम्पैक्ट ऑन ऑटोमेकर्स' सत्र में ऑटोमोबाइल उद्योग पर जीएसटी के प्रभाव पर चर्चा होगी. मारुति, हुंडई, और महिंद्रा समूह जैसे बड़े ऑटो दिग्गजों के सीईओ और प्रबंध निदेशक शामिल होंगे, जो बताएंगे कि जीएसटी ने इस क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया है.

शाम 7:00 बजे 'सिन टैक्स: लक्जरी इम्पैक्ट' सत्र में तंबाकू और गेमिंग जैसे उद्योगों पर जीएसटी के प्रभाव का विश्लेषण होगा. आईटीसी, मर्सिडीज, और बीएमडब्ल्यू के साथ-साथ गेमिंग फेडरेशन के प्रतिनिधि भी इस सत्र में भाग लेंगे.

कॉन्क्लेव का समापन शाम 7:30 बजे 'जीएसटी 2.0: द स्टेट्स पर्सपेक्टिव' सत्र के साथ होगा, जहां बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी के क्रियान्वयन और चुनौतियों पर अपने विचार साझा करेंगे.

एनडीटीवी प्रॉफिट का यह जीएसटी कॉन्क्लेव केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति के एक उत्सव की तरह है. एक ऐसा मंच- जहां देश के भविष्य की दिशा तय करने वाले विचार-विमर्श होंगे. इस कॉन्क्लेव का सीधा प्रसारण आप NDTV Profit, NDTV 24x7, NDTV इंडिया और एनडीटीवी के अन्‍य चैनल्‍स पर देख पाएंगे. साथ ही NDTV ग्रुप के सभी डिजिटल प्‍लेटफॉर्म्‍स पर भी आपको पूरी कवरेज मिलेगी.