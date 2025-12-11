एनडीए सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिनर, बसों से जाएंगे पीएम आवास, जानिए कैसी तैयारी

प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में आज एनडीए सांसदों को पीएम नरेंद्र मोदी डिनर दे रहे हैं. शाम 6 बजे डिनर का आयोजन किया गया है. बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसको लेकर बैठक की है. बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन मेघवाल, मनसुख मांडविया, प्रल्हाद जोशी समेत अन्य मंत्री और पार्टा के दोनों सदनों के सचेतक मौजूद थे

बसों में जाएंगे सांसद

सांसदों को पीएम आवास लाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा. बीच-पच्चीस सांसदों का ग्रुप बनाया गया है. लोक कल्याण मार्ग पर भीड़ न लगे इसलिए सांसदों को बसों में लाया जाएगा. तय हुआ कि कुछ सांसद संसद जीएमसी बालयोगी आडिटोरियम में इकट्ठा होंगे वहां से बस से पीएम आवास पहुंचेंगें.

कार पुल करके भी जा सकते हैं पीएम आवास

सांसदों को ये भी कहा गया है कि वे कार पुल करके संसद भवन से पीएम आवास जा सकते हैं. सभी सासंदों को 5 बजे तक पीएम आवास पहुंचने का निर्देश दिया गया है. सांसदों को राज्यवार बांटा गया है और उस राज्य से आने वाले मंत्री को उनकी संसद से निकलने से लेकर पीएम आवास तक पहुंचने और वहां बैठाने की ज़िम्मेदारी दीं गई है. पीएम आवास पर पचास से भी अधिक टेबल लगाई गई हैं.



पीएम सभी सांसदों से करेंगे बात

पीएम नरेंद्र मोदी डिनर के दौरान सांसदों से बात भी करेंगे. डिनर में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जे पी नड्डा, नितिन गडकरी आदि भी अलग अलग टेबलों पर रहेंगे. यह डिनर पिछले सत्र में होना था लेकिन पंजाब हिमाचल बाढ़ के कारण स्थगित किया गया था. ये डिनर बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद हो रहा है. इसमें आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी अनौपचारिक चर्चा होगी.

