हल्दी, लहसुन, नीम से पत्नी का कैंसर ठीक, जानिए सिद्धू के दावे को क्यों खारिज कर रहे बड़े डॉक्टर

पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने हाल ही में दावा किया था कि उनकी पत्नी, पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू कैंसर से जंग जीत गयी हैं. सिद्धू ने कहा था कि उनकी पत्नी का पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पीईटी) स्कैन किया गया, जिससे पता चला कि अब वह कैंसर फ्री हैं. अमृतसर स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने खुलासा किया था कि उन्होंने स्टेज 4 कैंसर को लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव कर मात दे दी है. नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया था कि, सिर्फ डाइट में कुछ चीजों को शामिल करके उनकी पत्नी ने 40 दिन में कैंसर को मात दे दी. हालांकि अब डॉक्टरो ने पूर्व सांसद के दावे को गलत बताया है. बड़े डॉक्टरों ने हल्दी, लहसुन, नीम से कैंसर ठीक होने के दावे को गलत बताया है.

डॉक्टर ने क्या कहा?

टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और एम्स दिल्ली के डॉक्टर ने सिद्धू के दावे का खंडन किया है. दिल्ली एम्स के डॉक्टर दत्ता ने लोगों को आगाह किया है. उन्होंने कहा है कि कैंसर के उपचार के बारे में गलत जानकारी जानलेवा हो सकती है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि एक वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि कैंसर को भूखा रखकर और हल्दी जैसे आयुर्वेदिक उपचारों का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है. इससे कई लोगों में झूठी उम्मीदें फैल रही हैं.

