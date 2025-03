'महाराष्ट्र के मुसलमानों का औरंगजेब से कोई लगाव नहीं...' नागपुर में हिंसा के बाद अब शांति की अपील

महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार देर रात दो समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. शहर में हिंसा के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस बीच महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर बीजेपी सांसद नितिन गडकरी ने शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस ने अब तक 40 से 50 लोगों को नागपुर हिंसा के मामले में हिरासत में लिया है. सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर जिन लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया उनकी धर पकड़ पुलिस कर रही है. एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी पुलिस ने शुरू कर दी है. साथ ही 10 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है.

अगर कोई तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा, तो...: CM फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो जारी करके कहा, 'नागपुर के महल इलाके में जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई, वो बहुत ही निंदनीय है. कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है. पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, जो बिल्कुल गलत है. मैं स्वयं पूरी घटनाओं पर नजर रखा हुआ है.' सीएम फडणवीस ने लोगों से अपील की है कि नागपुर बहुत ही शांतिप्रिय लोगों की नगरी है. यहां की शांति भंग ना हो, ऐसा सभी को व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए. अगर कोई तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा, तो उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नागपुर का इतिहास हमेशा से शांति का रहा है: नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर हिंसा के बीच लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है. केंद्रीय मंत्री ने वीडियो संदेश में कहा, 'नागपुर का इतिहास हमेशा से शांति का रहा है. मैं अपने सभी भाइयों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं. अफवाहों पर विश्वास न करें और सड़कों पर न उतरें.' गडकरी ने लोगों से कानून-व्यवस्था और सद्भाव की परंपरा को बनाए रखने में प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

कुछ असामाजिक तत्व बाहर से आए...: महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान

महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नागपुर में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह संतों का स्थान है...रामनवमी के दौरान, यहां मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं के स्वागत के लिए टेंट लगाए. यहां एक दरगाह है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग आते हैं. जो लोग इस हिंसा में शामिल हैं वे यहां (नागपुर) के लोग नहीं हैं. कुछ असामाजिक तत्व बाहर से आए और उन्होंने हिंसा की...मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ...हिंसा से किसी को कोई लाभ नहीं होता..."

महाराष्ट्र के मुसलमानों का औरंगजेब से कोई लगाव नहीं : सांसद विशाल प्रकाशबापू पाटिल

नागपुर हिंसा पर सांगली से निर्दलीय सांसद विशाल प्रकाशबापू पाटिल ने कहा, 'मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं. सांप्रदायिक हिंसा हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए की जाती है, जो लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मुसलमानों का औरंगजेब से कोई लगाव नहीं है. इसलिए इसे धार्मिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए."

मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश: कांग्रेस सांसद श्यामकुमार बर्वे

कांग्रेस सांसद श्यामकुमार बर्वे ने नागपुर हिंसा पर कहा, 'जिस तरह की कोशिश की जा रही है, नागपुर में हिंदू-मुस्लिम संघर्ष कभी नहीं हुआ. मैं दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील करना चाहता हूं. ऐसी घटनाओं के जरिए मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है.'

वे 400 साल पुराने मुद्दों को खोद रहे हैं: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

नागपुर हिंसा पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, 'यह सीएम का घर है, इसलिए उन्हें देखना चाहिए कि क्या हो रहा है. अगर आप नफरत फैलाएंगे, तो देश में शांति भंग होगी और विकास नहीं होगा. अगर उन्होंने सरकार बनाई है, तो उन्हें लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वे 400 साल पुराने मुद्दों को खोद रहे हैं.'

बता दें कि नागपुर में दो समूहों के बीच हिंसक झड़प के बाद 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. जिन इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, उनमें कोतवाली, गणेशपेठ, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर थाना क्षेत्र शामिल हैं. शहर के पुलिस आयुक्त रविंदर कुमार सिंघल ने एक आदेश जारी कर कहा कि आधी रात से लगाया गया कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू रहेगा. पुलिस ने भी नागरिकों से शांति, कानून और व्यवस्था की बहाली में सहयोग करने की अपील की है.