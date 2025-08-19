AI की मदद से 700 किलोमीटर दूर से पकड़ा गया ट्रक-ड्राइवर, देश में ऐसा पहला मामला

AI helps police catch driver: कुछ दिन पहले नागपुर से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया था. एक ट्रक ने तेज़ रफ्तार में मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी. हादसे में महिला ग्यारसी यादव की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके पति अमित यादव इस घटना के गवाह बने. सबसे दिल दहला देने वाला दृश्य तब सामने आया जब अमित ने अपनी पत्नी के शव को मोटरसाइकिल से बांधकर घर ले गया. इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था.

सुराग सिर्फ लाल पट्टियां (AI in crime detection)

हादसे के बाद नागपुर पुलिस के पास आरोपी की पहचान करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था. केवल इतना पता था कि ट्रक पर लाल रंग की पट्टियां बनी हुई थीं. यही छोटी-सी जानकारी इस केस में सबसे अहम साबित हुई.

AI तकनीक बनी गेम चेंजर

पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार की Marvel AI कंपनी की मदद ली. इस कंपनी ने घटना स्थल और नज़दीकी टोल नाकों के CCTV फुटेज इकट्ठा कर AI सिस्टम में फीड किए. कुछ ही मिनटों में सिस्टम ने एक ट्रक की पहचान कर ली, जो हादसे से मेल खा रहा था. ट्रैकिंग से पता चला कि वही ट्रक इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है.

700 किलोमीटर दूर से गिरफ्तारी (700 km away arrest Nagpur)

सूचना मिलते ही नागपुर पुलिस की एक विशेष टीम यूपी भेजी गई. वहां से पुलिस ने आरोपी ड्राइवर सत्यपाल खरीक और ट्रक को पकड़ लिया. माना जा रहा है कि यह देश का पहला मामला है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इतनी दूर तक आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी संभव हुई.

पुलिसिंग का नया युग (AI se pakda gaya truck driver)

नागपुर ग्रामीण के एसपी हर्ष पोद्दार ने कहा कि, यह मामला साबित करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस का बड़ा हथियार बनेगा. महाराष्ट्र सरकार की Marvel AI कंपनी पुलिसिंग के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकती है.

